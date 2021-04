Red Bull KTM-coureur Brad Binder ging in de ochtendsessie aan kop met een 1.38.013, maar in het grotere plaatje was die tijd geen lang leven beschoren. Al vroeg in de sessie benaderde Aleix Espargaro die tijd waarna twee Yamaha-mannen onder de tijd van de Spanjaard doken: Fabio Quartararo en Franco Morbidelli. Die laatste toonde zich met de 2019-versie van de Yamaha M1 en zette de toon met een 1.37.704 in zijn achtste ronde. De omstandigheden waren overigens perfect voor de tweede training. Het zonnetje scheen boven Andalusië met een temperatuur van zo'n 20 graden.

Dat waren omstandigheden waarin de medium-banden dienst deden in de raceruns, aan het eind van de training werden de softs gestoken voor een snelle run. Ducati-fabriekscoureur Bagnaia deed dat het beste. Na een reeks aan rappe tijden van onder andere Morbidelli, Quartararo en Espargaro was de Ducatist uiteindelijk de beste. Bagnaia klokte een 1.37.209 en dat was genoeg voor de eerste plaats in de sessie. Hij eindigde voor Quartararo, die op meer dan anderhalve tiende volgde. Espargaro werd derde, maar stond al wel op meer dan vier tienden achterstand.

Morbidelli verbeterde zich niet meer in het slot, hij moest genoegen nemen met de vierde plaats. Hij stond daarmee net voor merkgenoot Maverick Viñales, die vrijdagochtend weinig indruk maakte en nu vijfde werd. Takaaki Nakagami was de beste Honda-rijder, hij maakte een goede indruk met de zesde tijd en een 1.37.775. Miguel Oliveira was de beste KTM-rijder in de sessie op de zevende plaats. Oliveira klokte een 1.37.816. Hij stond nipt voor Alex Rins en Johann Zarco.

De snelste man uit de ochtend, Brad Binder, kwam er niet aan te pas. Hij was in de voorlaatste vliegende ronde razendsnel onderweg, maar ging in de laatste sector in de fout. De laatste poging was vervolgens niet zo overtuigend, maar hij sleepte er in extremis nog wel een tiende tijd uit. Stefan Bradl eindigde als elfde voor Jack Miller, Joan Mir en Pol Espargaro. Luca Marini werd vijftiende, net voor Marc Marquez. De zesvoudig wereldkampioen deed aan het eind van de sessie geen poging om een snelle tijd te noteren.

Valentino Rossi stelde teleur. Hij kwam niet verder naar voren in de sessie, integendeel. Ten opzichte van zijn VR46-protegé Pecco Bagnaia liep de achterstand verder op. Rossi werd 21ste op 1.4 seconde.

Bij zijn terugkeer in de MotoGP deed Tito Rabat het vrij aardig. De vervanger van Jorge Martin ging echter wel onderuit toen hij zich vergiste bij het insturen van bocht 13. De Spanjaard bleef ongedeerd, de GP21 van Pramac Ducati liep wel averij op. Uiteindelijk eindigde Rabat als laatste.

Het raceweekend gaat zaterdag verder met de derde vrije training. Aanvangstijd voor die sessie is 9.55 uur.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Portugal