Marquez blij na test op MotoGP-straatmotor: “Geen last van zicht”

Afgelopen november liep Marc Marquez een hersenschudding op bij een ongeluk tijdens een motorcrosstraining. Hij moest hierdoor de MotoGP-ontmoeting in Portimao aan zich voorbij laten gaan. Vervolgens werd ook een oogblessure vastgesteld bij de zesvoudig MotoGP-kampioen, een soortgelijke kwetsuur als hij in 2011 al eens opliep bij een crash in de Moto2. Marquez moest hierdoor ook de slotrace van het afgelopen seizoen missen.

Lang was onduidelijk hoe het herstel van Marquez verliep en wanneer hij weer op een MotoGP-motor zou plaatsnemen. Vorige week werd echter duidelijk dat het de goede kant op gaat met zijn oogblessure en dus kreeg de Spanjaard toestemming om weer op een motor te stappen. Dat deed hij eerst op een crossmotor, om daarna op zondag in Portimao op een Honda RC213V-S te stappen. Marquez legde tijdens de test 65 ronden af, zijn eerste meters op een GP-circuit sinds hij op 24 oktober 2021 de Grand Prix van Emilia-Romagna won. Tijdens de test bleek dat hij weinig problemen kende met de diplopie en dus overheerst het optimistische gevoel.

“Ik ben heel blij. Ten eerste omdat ik terug ben op de motor en op het circuit, maar ook omdat ik het gevoel dat ik op de crossmotor had, hier kon bevestigen”, vertelde Marquez over de test. “Het is een enorme opluchting, want tijdens het rijden had ik geen last van mijn zicht. Doordat ik lang niet gereden heb, merkte ik fysiek enkele punten waarop ik iets mis. Dat komt echter doordat ik niet mijn normale voorseizoen heb kunnen draaien. Er is ruimte voor verbetering, maar het positieve en fundamentele punt uit deze test is dat ik het gevoel van op de crossmotor kon bevestigen en kon genieten van het goede gevoel van snelheid. Het was een intense dag met lange runs, maar ik ben heel blij met het resultaat.”

Nog geen besluit over MotoGP-test Sepang

De grote vraag is of Marquez zichzelf fit genoeg acht om deel te nemen aan de MotoGP-test in Sepang, de eerste collectieve test van 2022. Eerder gaf de 28-jarige coureur uit Cervara al aan dat hij "100 procent zeker wil zijn dat ik me goed voel als de wintertest begint". In het persbericht van Repsol Honda Team wordt nog niet uitgesproken of Marquez naar aanleiding van de test overtuigd is dat hij mee kan doen tijdens de test in Maleisië, maar de rijder zelf lijkt voorzichtig optimistisch gestemd. "We hebben nog twee weken tot de test in Sepang begint, dus ik ga de kans aangrijpen om mijn fysieke voorbereiding te intensiveren en op de motor te trainen."

Marquez keerde in 2021 terug in de MotoGP, nadat hij in de eerste race van 2020 in Jerez zwaar geblesseerd raakte aan zijn rechterarm. Mede door complicaties moest hij het hele jaar én de eerste twee races van 2021 aan zich voorbij laten gaan. Ook daarna werd hij nog gehinderd door de blessure, maar desondanks wist hij drie races op zijn naam te schrijven. Ondanks het missen van vier Grands Prix eindigde Marquez afgelopen seizoen op de zevende positie in het kampioenschap, waarmee hij de beste Honda-rijder was.