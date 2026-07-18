Tweede 'routine-ingreep' voor Bezzecchi
Marco Bezzecchi heeft deze zaterdag een ingreep aan zijn knie ondergaan, vanwege een wond die hij opliep bij zijn val tijdens de GP van Duitsland.
Opnieuw een bezoek aan het ziekenhuis voor Marco Bezzecchi. De Italiaan kwam ten val tijdens de kwalificatie voor de GP van Duitsland, precies een week geleden. Hij liep een breuk op aan zijn linker sleutelbeen, waarvoor een operatie nodig was, die al op zondag werd uitgevoerd in de buurt van Modena in zijn geboorteland.
Marco Bezzecchi had ook last van een wond ter hoogte van zijn linkerknie, die deze zaterdag is schoongemaakt.
"Marco Bezzecchi heeft vanochtend een routine-ingreep ondergaan om de wond aan zijn linkerknie schoon te maken, een blessure die hij opliep bij zijn val op de Sachsenring", meldt het Aprilia-team. "Bezzecchi is al naar huis teruggekeerd en zal zijn herstel voortzetten met het oog op de Grand Prix van Silverstone."
Bezzecchi mikt inderdaad op een terugkeer in de MotoGP bij de volgende ronde op de kalender op Silverstone, over drie weken, ook al vergen schouderblessures soms zeer veel tijd om te behandelen, zoals Marc Márquez en Maverick Viñales kunnen beamen.
De Aprilia-rijder is niet de enige die de afgelopen dagen is geopereerd. Zijn toekomstige teamgenoot, Pecco Bagnaia, heeft een kleine ingreep ondergaan om arm-pump te verhelpen, ter hoogte van de rechteronderarm. Pedro Acosta is op zijn beurt geopereerd aan een carpaletunnelsyndroom in de rechterhand tussen de races in Assen en op de Sachsenring.
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