Tijdschema voor de GP van Argentinië weer op de schop

Het programma op zaterdag begint met twee trainingen voor zowel Moto3 als Moto2. De MotoGP-rijders betreden vervolgens om 12.35 uur lokale tijd (17.35 uur Nederlandse tijd) voor het eerst de baan voor een training van zestig minuten. Daarna begint vrijwel meteen de kwalificatie voor Moto3 en Moto2.

Om 15.40 uur lokale tijd staat dan de tweede MotoGP-training op het programma, die ook weer zestig minuten duurt. Beide MotoGP-trainingen tellen mee voor plaatsing in Q1 en Q2, laat de organisatie weten. Om 17.05 gaat de kwalificatie vervolgens los, de beide sessies duren zoals te doen gebruikelijk vijftien minuten.

Het tijdschema voor de zondag is nagenoeg ongewijzigd, enkel de warm-up voor de MotoGP is verlengd naar veertig minuten. De Moto3-race begint om 12.00 uur lokale tijd (17.00 uur NL-tijd), gevolgd door Moto2 om 13.20 uur (18.20 uur NL-tijd) en de MotoGP-race over 25 ronden begint om 15.00 uur lokale tijd (20.00 uur Nederlandse tijd).

Het vliegtuig met de vracht is vrijdagavond rond 20.00 uur Nederlandse tijd aangekomen in Brazilië. Het zal daar nog eens bijtanken om vervolgens op te stijgen richting het vliegveld van Tucuman. Vanaf daar wordt de vracht per vrachtwagen naar het circuit van Termas vervoerd. Tech3-teambaas Hervé Poncharaal deelde vrijdag mee dat de teams ongeveer twaalf uur tijd nodig hebben om de motoren rijklaar te krijgen.

Aangepast tijdschema MotoGP Grand Prix van Argentinië:

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 1 april Geen actie - - Zaterdag 2 april Moto3 1e vrije training 13.15u-14.05u 08.15u-09.05u Moto2 1e vrije training 14.20u-15.10u 09.20u-10.10u Moto3 2e vrije training 15.25u-16.15u 10.25u-11.15u Moto2 2e vrije training 16.30u-17.20u 11.30u-12.20u MotoGP 1e vrije training 17.35u-18.35u 12.35u-13.35u Moto3 Kwalificatie 18.50u-19.30u 13.50u-14.30u Moto2 Kwalificatie 19.45u-20.25u 14.45u-15.25u MotoGP 2e vrije training 20.40u-21.40u 15.40u-16.40u MotoGP Q1 22.05u-22.20u 17.05u-17.20u MotoGP Q2 22.30u-22.45u 17.30u-17.45u Zondag 3 april Moto3 Warm-up 14.20u-14.40u 09.20u-09.40u Moto2 Warm-up 14.50u-15.10u 09.50u-10.10u MotoGP Warm-up 15.20u-16.00u 10.20u-11.00u Moto3 Race 17.00u 12.00u Moto2 Race 18.20u 13.20u MotoGP Race 20.00u 15.00u