Door twee defecte vliegtuigen en beperkte capaciteit moest de MotoGP donderdag besluiten om de trainingen voor de Argentijnse Grand Prix op te schuiven. In plaats van de twee sessies op vrijdag staan er nu drie trainingen op het programma voor de zaterdag, waarvan de eerste om 10.35 uur lokale tijd (15.35 uur onze tijd) moet beginnen. Dat lijkt echter een optimistisch scenario aangezien het vliegtuig met de laatste vracht pas halverwege de ochtend vertrokken is uit Mombasa (Kenia). De Boeing 747 stond daarna nog drie uur aan de grond in Lagos (Nigeria) voor een geplande tankbeurt. Vanaf daar werd de vlucht aan het begin van de middag vervolgd naar Salvador in Brazilië. Daar staat nog een tankbeurt op het programma voordat de vlucht naar Tucuman gaat. Vanaf daar wordt de ontbrekende MotoGP-vracht met vrachtwagens naar het circuit in Termas de Rio Hondo vervoerd.

“Op dit moment werken we met theoretische scenario’s”, zegt Tech3-teambaas Hervé Poncharal, tevens president van IRTA, in gesprek met de Franse sportkrant L’Équipe. “Als het vliegtuig volgens plannen aankomt rond 23.00-0.00 uur, dan zullen we opnieuw naar het tijdschema moeten kijken. We hebben al vaker races afgewerkt met een krap tijdschema, zoals in 2013 de Japanse GP. Het doel is om op zaterdag te trainen en de kwalificatie te doen, wellicht met ingekorte sessies, en dan de race op zondag.”

De meeste teams hebben een deel van de vracht ontvangen, maar onder meer Gresini Ducati en VR46 Ducati hebben nog helemaal niets binnen. “De meeste mensen zullen de hele nacht moeten doorwerken, dus wij ook”, stelt Poncharal. “Er is een manier, zelfs voor de teams die nog niet alles hebben, om klaar te zijn. Zelfs al moeten we de start van de race met een paar uur uitstellen, dan doen we dat. Dat soort beslissingen worden gemaakt in samenspraak met de teams. De regel is simpel: zo lang niet iedereen de baan op kan, gaat niemand de baan op. Iedereen krijgt evenveel tijd op de baan.”

Twaalf uur nodig om alles spik en span te krijgen

Wie denkt dat de MotoGP-machines rechtstreeks uit het krat de baan op kunnen, heeft het mis. Alle MotoGP-rijders hebben twee machines tot hun beschikking waarvan de ene volledig geprepareerd in het krat is gegaan. Deze is namelijk niet gebruikt tijdens de wedstrijd in Mandalika. De tweede machine is na de race vrijwel meteen in het krat gezet en moet dus volledig nagekeken worden voordat deze weer rijklaar is op Termas de Rio Hondo. Zeker met de regen en viezigheid op de baan in Indonesië, is dat nog een klus.

“Normaal hebben we twee dagen aan voorbereiding”, stelt Poncharal. “De MotoGP-machines die in de Indonesische regen geracet hebben, zijn rechtstreeks in de kratten gezet om ze te vervoeren naar Argentinië. Die zijn dus in slechte staat. Als je het goed wilt doen, moeten die motoren volledig opnieuw opgebouwd worden. Daar is deze keer geen tijd voor, lijkt het. Het is een schatting, maar van het moment dat de vracht voor de pitbox gezet wordt tot het moment dat een coureur voor het eerst de baan op kan, duurt het toch tenminste twaalf uur.”

Motorsport.com heeft vernomen dat het Nederlandse Moto2-team RW Racing alle vracht tijdig binnengekregen heeft.

Update 19.46u: Inmiddels heeft de MotoGP een nieuw tijdschema gepubliceerd. Meer details lees je hier. Ook is gebleken dat Takaaki Nakagami, die de race aanvankelijk zou missen door een positieve coronatest, toch af kan reizen naar Termas.