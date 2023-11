RNF-teambaas: Titelsponsor schuldig aan ineenstorting MotoGP-team

Maandag maakte de MotoGP bekend dat RNF Aprilia in 2024 niet terugkeert op de startgrid. De aanleiding daarvoor waren herhaaldelijke overtredingen van het Participation Agreement, waarmee de renstal het publieke imago van de MotoGP schade zou hebben toegebracht. Het besluit volgde op een uitgebreid persbericht dat RNF zaterdagavond naar buiten bracht. Daarin nam het afstand van geruchten dat het financieel in zwaar weer zou verkeren en mogelijk overgenomen zou worden door Trackhouse Racing. Ook werd duidelijk dat teambaas Razlan Razali zou vertrekken, een besluit dat een maand geleden al genomen zou zijn. Daardoor leek men te impliceren dat Razali werd ontslagen.

De Maleisische oprichter van RNF verklaarde maandag tegenover onder meer Motorsport.com dat alle communicatie vanuit het team en CryptoData tot dusver niet waar is. "Als een team er zo voor staat en Dorna dergelijke dingen zegt, dan is er zeker een probleem. Alleen Dorna kan doen wat het doet om de geloofwaardigheid van de sport en het imago te beschermen, zodat dit niet beschadigd wordt. Dat houdt dus in dat er een probleem is. Daarmee wil ik zeggen dat ik een probleem met CryptoData heb", opende Razali. Hij merkte sinds de start van de samenwerking dat het bedrijf en hijzelf een andere visie hadden. Razali vond het sportieve aspect belangrijker, CryptoData de bedrijfsvoering. "Daar ging het mis qua afstemming en zo is het tot deze situatie gekomen."

"Voor de goede orde: ik ben twee, drie weken geleden teruggetreden als directeur van RNF Racing - en niet ontslagen. En zondag heb ik pas officieel afscheid genomen als teambaas", vervolgt Razali, wiens claim wordt ondersteund door een update van de inschrijving bij de Britse Kamer van Koophandel. Daar staat dat hij sinds 14 november - vlak na de GP van Maleisië - geen directeur meer is. "Ik ga niet in op de details van wat er echt is gebeurd, maar in de wereld waarin we leven draait alles om respect, professionaliteit en het doen van de juiste dingen. Ze zijn hier om dingen te veranderen en dat respecteer ik. Daar sta ik ook voor open. Er zijn echter bepaalde dingen waar je je aan moet houden om zaken te doen. Dat is waar de situatie niet helemaal overeenkomt met wat er nu gebeurt."

Alle leveranciers hebben geld tegoed van RNF

Razali bezit nog altijd 40 procent van de aandelen in RNF Racing, terwijl CryptoData de overige 60 procent in handen heeft. Naar verluidt liet het Roemeense bedrijf in Valencia documenten zien aan een Portugese journalist om mismanagement van Razali aan te tonen, iets wat hij zelf afdoet als een poging om zijn reputatie te beschadigen. "Het duurt tot het einde van het seizoen om dit op te voeren. Ik heb het niet gezien, maar ik denk zeker dat het een poging is om zichzelf te beschermen en mij in diskrediet te brengen", vermoedde Razali. "Ik werk al veertien jaar in de paddock. Ik ben elf jaar promotor geweest van Sepang en nu ben ik vijf jaar teambaas geweest. Deze mensen komen en binnen een jaar brengen ze dit naar buiten. We zullen de waarheid vroeg of laat naar buiten brengen."

Ook de claims uit het persbericht dat RNF Racing volledig schuldenvrij zou zijn, kloppen volgens Razali niet. "Ik kijk er nu naar en er zijn wel schulden", bevestigde hij. Zo zouden vrijwel alle leveranciers nog betalingen tegoed hebben van RNF en CryptoData, al kan Motorsport.com bevestigen dat Aprilia de verschuldigde bedragen wel heeft ontvangen. Om welke bedragen het gaat, wilde Razali niet onthullen. Deze website heeft ook navraag gedaan bij Dorna Sports over de situatie en in het bijzonder over de geruchten dat het geen geld ontvangen zou hebben van CryptoData.