RNF Aprilia ontkent financiële problemen en overnamegesprekken

Tijdens het laatste MotoGP-raceweekend van 2023 in Valencia kwamen verhalen naar buiten dat de toekomst van RNF op het spel stond door financiële problemen van titelsponsor CryptoData, dat ook een meerderheidsbelang in het team heeft. Het Italiaanse GPOne meldde dat NASCAR-team Trackhouse Racing de inschrijving van het Maleisische team voor volgend seizoen zelfs zou overnemen. Dit volgde op een post van RNF-mede-eigenaar Razlan Razali, die suggereerde dat hij zijn taken aan het einde van het seizoen zou neerleggen. Het team voelde zich echter gedwongen om de geruchten de wereld uit te helpen door met een uitgebreide verklaring te komen. Hoewel Razali inderdaad stopt als teambaas, werden de verhalen over een overname en financiële problemen bestreden.

"Een ding is duidelijk: RNF MotoGP Team heeft een contract voor deelname aan de MotoGP dat tot 2026 geldt en werd overgenomen van Sepang Racing Team. Dit contract heeft duidelijke voorwaarden en tot dusver zijn we niet ingelicht dat de voorwaarden zijn overtreden of dat het contract wordt opgezegd", meldt de renstal in de verklaring. "Ook heeft RNF een geldig contract met Aprilia en we hebben ook geen melding gekregen dat dit contract wordt beëindigd. De speculaties wat betreft de kwaliteit van de onderdelen die Aprilia heeft geleverd wegens de veronderstelde schulden kloppen ook niet. Er bestaat geen schuld bij Aprilia en eerder dit jaar zijn alle bedragen betaald. Bovendien hebben we ook overeenstemming bereikt over extra monteurs en daar hebben we ook voor betaald."

RNF meldt wel dat twee weken geleden een formeel overnamebod is gedaan, maar dat dit is afgewezen en dat er sindsdien geen onderhandelingen zijn geweest. Ook heeft het team op geen enkel vlak schulden. Wel verandert er dus het een en ander in het management. "Die veranderingen gaan er komen, want dit was een overgangsjaar", aldus RNF. "Het besluit dat Razlan Razali niet langer onderdeel is van het managementteam van RNF is niet gisteren genomen, maar juist meer dan een maand geleden. Dat gebeurde onder druk van de aandeelhouders vanwege de matige prestaties en financiële beslissingen."

RNF staat sinds 2022 op de MotoGP-grid, nadat het de inschrijving van Sepang Racing Team overnam. Na één jaar met Yamaha's werd voor 2023 gewisseld naar Aprilia-motorfietsen, maar het heeft niet tot sterk verbeterde resultaten geleid. Vorig jaar werd de formatie elfde van twaalf teams, dit jaar lijkt het team op weg naar de negende plek in een kampioenschap met elf teams. Miguel Oliveira en Raul Fernandez zijn de rijders van het team en staan ook op de nominatie om die rol in 2024 te vervullen.