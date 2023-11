RNF Aprilia verliest MotoGP-licentie, kans voor nieuwe satellietteams

Daags na afloop van het MotoGP-seizoen 2023 heeft de MotoGP Selection Committee, dat bestaat uit leden van de FIM, het samenwerkingsverbond van de teams IRTA en promotor Dorna Sports, besloten om RNF MotoGP Team voor 2024 uit de koningsklasse te weren. Er gingen al geluiden dat de formatie in zwaar weer zou verkeren, iets wat in de aanloop naar de seizoensfinale in Valencia nog krachtig werd bestreden. Dat er naast rook ook sprake is van vuur, blijkt echter wel uit de verklaring die het kampioenschap maandag de deur uit stuurde. Daarin wordt gemeld dat "meerdere overtredingen van het participation agreement, die het imago van de MotoGP aantasten, deze beslissing noodzakelijk hebben gemaakt".

Zaterdagavond voelde RNF, dat sinds begin 2023 met Aprilia-motoren reed, zich genoodzaakt om met een uitgebreide verklaring te reageren op geruchten dat het team in financiële problemen zou verkeren. Deze verhalen werden door grootaandeelhouder CryptoData afgedaan als nepnieuws, want er zou geen enkele schuld bestaan richting leveranciers of andere partijen. Ook benadrukte RNF dat het een overnamebod had afgewezen, maar dat het ook over een contract beschikte om tot en met 2026 in de MotoGP uit te komen, maar het besluit van de MotoGP Selection Committee betekent dat dit niet langer het geval is. De beslissing houdt ook in dat rijders Miguel Oliveira en Raul Fernandez, die in Valencia zijn beste seizoensresultaat scoorde met de vijfde plek, plotseling in onzekerheid verkeren over hun toekomst in het kampioenschap. Dat geldt ook voor de overige personeelsleden, onder wie teammanager Wilco Zeelenberg.

Het noodgedwongen vertrek van RNF Aprilia houdt in dat de MotoGP-grid voor 2024 vooralsnog krimpt naar 20 motoren. Als het aan het Selection Committee ligt, blijft dat niet lang zo. Er wordt een inschrijvingsproces geopend voor een nieuw satellietteam voor 2024, dat dan gebruik moet maken van motorfietsen van Aprilia. Zo behoudt de Italiaanse fabrikant vier motoren op de grid. De MotoGP verwacht op termijn met meer nieuws naar buiten te komen over de identiteit van de nieuwe renstal. Een van de partijen die genoemd wordt, is het Amerikaanse Trackhouse Racing. Het raceteam van ondernemer Justin Marks is momenteel al actief in de NASCAR Cup Series. Naast twee vaste auto's zet het daar zo nu en dan ook een derde auto in, waarin prominenten uit de autosport plaatsnemen. Zo reed Kimi Raikkonen al diverse races voor het team, terwijl Shane van Gisbergen zijn eerste NASCAR-race voor het team zelfs won.