De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Thailand

Op de vrijdag in Thailand was Jorge Martin al de snelste man en nadat hij in de tweede vrije training niet in de top-drie eindigde, stelde hij in de kwalificatie orde op zaken. Met een nieuw ronderecord van 1.29.287 veroverde de Madrileen zijn vierde pole-position van het huidige MotoGP-seizoen.

Daarmee was Martin uiteindelijk een kleine anderhalve tiende sneller dan Luca Marini, terwijl Aleix Espargaro op de derde positie ook minder dan twee tienden van een seconde toegaf. Martin, Marini en Espargaro vormen zowel zaterdag als zondag de eerste startrij tijdens de sprintrace en de Grand Prix in Buriram.

Marco Bezzecchi moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde startpositie, hij deelt de tweede startrij in beide races met Brad Binder en regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia. Alex Marquez, Marc Marquez en Maverick Viñales nemen in beide races in Thailand plaats op de derde startrij, terwijl de vierde rij wordt bevolkt door Fabio Quartararo, Johann Zarco en Augusto Fernandez.

De MotoGP-sprintrace in Thailand begint zaterdagochtend om 10.00 uur Nederlandse tijd. De Grand Prix staat gepland voor zondag om 9.00 uur Nederlandse tijd.

1. Jorge Martín

Prima Pramac Racing 2. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 3. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 4. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 5. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 6. Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 7. Álex Márquez

Gresini Racing MotoGP 8. Marc Márquez

Repsol Honda Team 9. Maverick Viñales

Aprilia Racing 10. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 11. Johann Zarco

Prima Pramac Racing 12. Augusto Fernández

GasGas Factory Racing Tech3 13. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 14. Raul Fernández

CryptoDATA RNF MotoGP Team 15. Jack Miller

Red Bull KTM Factory Racing 16. Takaaki Nakagami

LCR Honda 17. Pol Espargaró

GasGas Factory Racing Tech3 18. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 19. Joan Mir

Repsol Honda Team 20. Miguel Oliveira

CryptoDATA RNF MotoGP Team 21. Enea Bastianini

Ducati Lenovo Team