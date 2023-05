Aleix Espargaro kwam zaterdag in de kwalificatie, die met regendruppels begon en droog eindigde, tot 1.37.216. De Spanjaard kende een enerverende ochtend. Hij reed in de derde vrije training bijna een overstekende kat aan op het lange rechte stuk. Een ronde later ging de Aprilia-rijder onderuit. Uiteindelijk kwam het dus toch nog goed voor Espargaro. Hij klopte in Q2 Miller en Martin met twee tienden.

Op de tweede startrij staan zondag de KTM's van Brad Binder (vierde) en Dani Pedrosa (zesde). Tussen de oranje machines nestelde zich de knalrode fabrieks-Ducati van wereldkampioen Francesco Bagnaia. Op de derde lijn nemen Miguel Oliveira, Johann Zarco en Luca Marini plaats. WK-leider Marco Bezzecchi kwam in de kwalificatie niet verder dan P13. Fabio Quartararo werd zestiende, VS-winnaar Alex Rins achttiende.

KTM aan kop

Aleix Espargaro beleefde zaterdag in de sprintrace weinig plezier aan zijn pole. Hij verloor de voorste plek gelijk bij de start aan Miller. De race werd door een crash in het achterveld, met onder andere Bezzecchi, stilgelegd. Bij de tweede start moest Espargaro opnieuw een KTM voorlaten, ditmaal die van Binder. De Zuid-Afrikaan zou de race uiteindelijk ook winnen, nadat Miller lang op kop had gereden. Bagnaia finishte als tweede, Miller werd derde. Espargaro vloog halverwege de wedstrijd van de baan. Pedrosa werd zesde.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur.

