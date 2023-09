Startcrashes zorgen voor rode vlag tijdens MotoGP-race Catalonië

De MotoGP begon iets na 14.00 uur aan de Grand Prix van Catalonië, maar de racevreugde was van korte duur. Bij het insturen van de eerste bocht ging het al mis voor, waarbij Ducati-rijder Enea Bastianini een hoofdrol voor zich opeiste. De Italiaan zette zijn machine aan de binnenkant, maar gleed onderuit en raakte daarmee de Pramac Ducati van Johann Zarco. Dat zorgde voor een kettingreactie, waarbij ook Fabio di Giannantonio, Alex Marquez en Marco Bezzecchi op de grond eindigden.

Bij het uitkomen van de eerste chicane ging het vervolgens fout voor polesitter Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen en leider in het WK kwam als eerste door de eerste bochtencombinatie, om vervolgens met een highsider van zijn Ducati gelanceerd te worden. Dat was op zichzelf al een vervelende klap, waarbij hij midden op het asfalt eindigde. Brad Binder slaagde er vervolgens niet in om Bagnaia te ontwijken en reed over de benen van de Italiaan, die vervolgens geblesseerd op het asfalt bleef liggen.

Als gevolg van de incidenten werd de race stilgelegd, zodat de ambulance de baan op kon komen om Bagnaia te verzorgen. Het is inmiddels duidelijk dat hij bij bewustzijn is en is afgevoerd naar het medisch centrum op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de ernst van de kwetsuren duidelijk moet worden. Het houdt ook in dat Bagnaia niet van de partij is bij de herstart. Alle andere betrokkenen bij de startcrash zijn wel van de partij, met uitzondering van Bastianini. Hij is eveneens naar het medisch centrum op het circuit voor controles. De long lap-penalty die hij kreeg voor zijn aandeel in de startcrash kan hij daardoor ook niet inlossen.

De startcrash in Catalonië is te zien in de onderstaande video.