Quartararo op drempel van wereldtitel: “Het is geen obsessie”

De Yamaha-rijder deed in de openingsfase zijn best om racewinnaar Marc Marquez bij te benen, maar nam al snel genoegen met de tweede plaats. Die positie was cruciaal omdat zijn naaste rivaal Francesco Bagnaia lange tijd buiten de podiumposities reed en uiteindelijk nog naar de derde plek reed. Quartararo heeft zijn voorsprong uitgebouwd tot 52 punten met nog drie races te gaan. De Yamaha-man kan de titel veiligstellen als hij aan het eind van de tweede Misano-race een voorsprong van meer dan vijftig punten heeft.

Het goede resultaat in de Verenigde Staten was een volgende stap richting de bevrijdende wereldtitel, gaf Quartararo toe. “Het [winnen van de titel] hoeft geen obsessie meer te zijn voor de komende race. We hebben een mooie voorsprong in het kampioenschap en ik rij niet met de gedachte dat ik het in Misano moet beslissen, daar was Pecco de vorige keer heel erg sterk. Ik doe natuurlijk mijn best en als het daar lukt, zou dat fantastisch zijn. Zo niet, hebben we nog een kans in de race daarna. Ik blijf rustig en met mijn ervaring kan ik er goed mee omgaan. Ik geniet van dit moment.”

Voor de start van de race voelde Quartararo wel degelijk wat spanning, waardoor de tweede plaats voelde als een overwinning. “Dit was de beste tweede plaats van mijn loopbaan, voor de race had ik best wel wat stress”, vervolgde hij. “Vanaf de eerste bocht, direct na de start, verlies je die stress en deed ik qua uitvoering een hele goede race. Daar was ik blij mee, Pecco was de laatste races heel sterk en scoorde vijftig punten. Het is goed dat we op dit circuit voor hem geëindigde zijn, daar kan ik echt blij mee zijn.”

Quartararo deed een moedige poging om racewinnaar Marquez te volgen in de beginfase van de race, maar de Honda-rijder wist het verzet al snel te breken. “Ik probeerde het wel, er zat een grote groep achter mij en Jorge [Martin] probeerde me bij het ingaan van de eerste bocht in te halen en de enige oplossing om die aanvallen af te slaan was het tempo op te voeren”, aldus Quartararo. “Ik had niet de snelheid om Marc te volgen, vooral toen de banden verder versleten raakten was het lastig. We hebben het goed gedaan. Het doel was om hier een podium te scoren en dat is gelukt.”