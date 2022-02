Quartararo en Morbidelli gepresenteerd bij Yamaha MotoGP-team

Yamaha onthulde in Sepang een ongewijzigde livery, maar de machine heeft ten opzichte van vorig seizoen wel een update gekregen. De bevriezing van de ontwikkeling is afgelopen en dus mag er weer gewerkt worden aan de machines. "De topsnelheid is het belangrijkste waar we deze winter aan gewerkt hebben", vertelde teambaas Massimo Meregalli. "We moeten dat verbeteren, maar dat is waar de engineers in Japan hard aan gewerkt hebben. Niet alleen door een sneller motorblok te maken, maar ook door het zoeken naar aerodynamische voordelen. Ze hebben in Japan veel materiaal voorbereid en we zijn klaar al deze nieuwe onderdelen te testen."

Fabio Quartararo maakte in 2021 een eind aan een droogte van zes jaar bij Yamaha. De Fransman werd na een sterk seizoen wereldkampioen in pas zijn derde MotoGP-jaar. Hij deed dat met vijf overwinningen en nog eens vijf podiumplekken. Daartegenover stonden echter nog wel wat typische Fabio-momentjes, zoals we ze de afgelopen jaren vaker gezien hebben: in Jerez speelde arm pump ineens op, in Barcelona ging de rits van zijn pak ineens los en op de belangrijkste dag van het jaar moest hij starten vanuit een positie die hij in zijn driejarige MotoGP-loopbaan nog niet vaak gezien had. Het waren voetnoten in een verder ijzersterk seizoen van Quartararo, die de druk van Ducati-coureur Pecco Bagnaia kon weerstaan in het laatste deel van 2021.

Het seizoen van Franco Morbidelli, die een jaar eerder de beste Yamaha-coureur was, verliep heel wat anders. Na zijn tweede plek in het eindklassement van 2020 kon Yamaha hem door de bevriezing van de ontwikkeling geen nieuwe motor geven. Op het 2019-pakket was Morbidelli lang niet zo competitief als een jaar eerder, de prestaties vielen daardoor ook het hele seizoen tegen. Het plotselinge vertrek van Maverick Viñales zorgde dat er een plek vrij was bij het fabrieksteam en die kon maar door een man ingevuld worden. Een vervelende knieblessure hield hem tijdens de zomer echter lang aan de kant. Pas in de laatste races van het seizoen keerde Morbidelli terug en direct in het fabrieksteam. Daar kon hij beginnen aan een verlengde testcampagne in aanloop naar 2022.

Interne aanpassingen bij Yamaha

Tijdens de teampresentatie maakte Yamaha-directeur Lin Jarvis enkele interne veranderingen bekend. Takahiro Sumi was projectleider van het MotoGP-project, maar is vanaf heden algemeen manager van de ontwikkelingsdivisie. Hij is vervangen door Kazutoshi Seki. Morbidelli heeft daarnaast een nieuwe crew-chief gekregen. Hij gaat samenwerken met Patrick Primmer nadat Silvano Galbusera teruggekeerd is naar het testteam. Galbusera keert daarmee terug naar Cal Crutchlow, die vorig jaar als testrijder fungeerde bij het Europese testteam. Het was al duidelijk dat Crutchlow langer actief zou blijven voor Yamaha, recent werd bekend dat hij een tweejarige deal voor 2022 en 2023 getekend heeft.

Dit weekend beginnen de MotoGP-coureurs aan het testwerk op het circuit van Sepang.

