Overzicht: De crew-chiefs die in 2022 werkzaam zijn in de MotoGP

De crew-chief is een belangrijke spil in het team van een MotoGP-coureur. Een crew-chief is verantwoordelijk voor het verwerken van de feedback die een coureur heeft tot concrete wijzigingen aan de motorfiets. Ze sturen de monteurs aan en hebben een belangrijke stem in de afstelling waar een rijder de volgende run mee gaat rijden. Een coureur heeft over het algemeen een sterke band met een crew-chief, die fungeert als een soort vertrouwenspersoon. Het is daarom niet ongebruikelijk dat coureurs hun crew-chief meenemen als ze van team wisselen.

Bij de fabrieksteams is Franco Morbidelli de enige coureur die met een nieuwe crew-chief begint aan het nieuwe seizoen. De Italiaan reed tot afgelopen seizoen voor Petronas Yamaha SRT, maar werd door personele problemen voor de tweede helft van het seizoen naar de fabrieksstal gehaald. Daar heeft hij voor de komende twee seizoenen een contract. Patrick Primmer is zijn nieuwe crew-chief nadat Morbidelli voorheen samenwerkte met Ramon Forcada.

De ervaren Forcada werkt samen met de ervaren Andrea Dovizioso, die voor een volledig seizoen terugkeert in 2022. Debutant Darryn Binder werkt bij RNF Yamaha samen met Noè Herrera. Gresini Racing staat na een jarenlange samenwerking weer op eigen benen en is in zee gegaan met Ducati. Enea Bastianini heeft zijn vertrouwde crew-chief Andrea Giribuola (voorheen van Dovizioso) meegenomen naar dat team. MotoGP-rookie Fabio Di Giannantonio werkt samen met Donatello Giovanotti.

Bij VR46 Ducati geen crew-chiefs die onder contract staan bij de Italiaanse constructeur. Luca Marini werkt vanaf heden met David Muñoz, de Spanjaard die het laatste anderhalf jaar naast Valentino Rossi zat. Rossi's data-engineer Matteo Flamigni gaat ook aan de slag als crew-chief, hij gaat Marco Bezzecchi begeleiden in zijn eerste MotoGP-seizoen.

Bij Tech3 KTM is er tot slot ook een wijziging. Alex Merhand werkt samen met Moto2-wereldkampioen Remy Gardner. Raul Fernandez gaat samenwerken met Nicolas Goyon, die afgelopen seizoen voor Iker Lecuona werkte.

Dit zijn de crew-chiefs in MotoGP voor het seizoen 2022