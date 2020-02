Quartararo blij met vertrouwen van Yamaha

Yamaha moest vanwege de toenemende belangstelling voor Maverick Viñales en Fabio Quartararo snel handen op de rijdersmarkt voor de contractcyclus 2021-2022. Het merk kwam tot een akkoord met de beide coureurs, Valentino Rossi verlaat het fabrieksteam daarom aan het eind van dit jaar maar wikt en weegt zijn toekomst nog even af. Quartararo moet nog aan zijn tweede seizoen in de MotoGP beginnen, maar hij was dusdanig gewild dat hij nu al zeker is van een plek bij het fabrieksteam.

“Ik ben enorm blij met wat mijn management de laatste maanden samen met Yamaha Motor Corporation bereikt heeft”, aldus Quartararo. “Het was niet eenvoudig om tot een akkoord te komen, maar nu heb ik een duidelijk plan voor de komende drie jaar en daar ben ik heel blij mee. Ik ga – net zoals afgelopen jaar – heel hard werken en ik ben zeer gemotiveerd om weer mooie resultaten te scoren.”

Volgende week schiet het MotoGP-circus weer in gang met de eerste test. Quartararo kan simpelweg niet wachten om weer op de motor te stappen: “De winterperiode duurt mij veel te lang, ik heb heel veel zin om volgende week aan de Sepang-test te beginnen en op de nieuwe YZR-M1 te rijden en met mijn crew te werken. Ik wil YMC en Petronas Yamaha Sepang Racing Team heel graag bedanken, zij hebben mij de kans geven dat ik in 2019 mocht debuteren. Ik doe mijn best om ze dit jaar weer trots te maken.”

Yamaha heeft met het aantrekken van Quartararo gekozen voor de toekomst. Teambaas Lin Jarvis was vanaf het eerste moment onder de indruk van de 20-jarige Fransman: “Hij heeft al heel vroeg volwassenheid laten zien, zowel op de motor als daarnaast”, verklaarde Jarvis. “We zijn blij dat hij in 2021 voor ons gaat rijden. Fabio en Maverick zullen een flinke boost geven aan het Yamaha-project. Zij zullen in de ontwikkeling van de YZR-M1 geen steken laten vallen zodat we weer kunnen vechten voor de wereldtitel.”