Dit probleem moet Yamaha zo snel mogelijk oplossen van Quartararo

Vrijdag drong Fabio Quartararo voor de vierde keer op rij rechtstreeks door tot Q2. Op Mandalika International Street Circuit kwam hij tot de zesde startpositie - het beste resultaat van Yamaha dit jaar - en had hij een goede uitgangspositie om wat punten te scoren in de sprintrace. Daar kwam het niet van. Uiteindelijk reed Quartararo als twaalfde over de finish, nadat hij enkele posities terugviel door een botsing met Franco Morbidelli. "Het is voor ons de enige manier om in te halen, maar dat was helemaal verkeerd", blikte de Fransman achteraf terug op die aanvaring in de sprintrace.

Het incidentje met Morbidelli was in de ogen van Quartararo tekenend voor het feit dat het momenteel onmogelijk is om fatsoenlijk in te kunnen halen met de sterk verbeterde YZR-M1. "Ik pushte maximaal, maar we hebben minder grip, minder acceleratie, meer wheelies en meer problemen om de motor af te remmen. Geen enkel punt van ons is sterker dan bij de concurrentie", concludeerde de Yamaha-rijder. "We rijden tijdens de races dus verdedigend om niet ingehaald te worden, maar we kunnen ook niet proberen om anderen in te halen. Met Yamaha zijn we al jarenlang best pover in de gevechten, maar dat is vooral lastig nu ik eindelijk weer de snelheid begin te krijgen. Ik kon zelfs niet één inhaalactie maken, dus dit is een punt wat we heel snel moeten verbeteren."

Niet kunnen inhalen was vervelend voor zowel Quartararo als Yamaha, maar onverwachts kon het allerminst genoemd worden. Dat erkende de wereldkampioen van 2021 zelf ook. "Het is frustrerend, want het niet kunnen inhalen is altijd een probleem geweest. In 2022 was het vergelijkbaar, maar toen waren de andere merken nog niet zo sterk. Daardoor kon ik vooraan meevechten", aldus Quartararo, die concludeerde dat de concurrentie sinds 2022 enorme sprongen heeft gemaakt. "En nu is het zo dat je vast zit en eigenlijk niets kunt doen als je er eenmaal achter zit."

Podiumplaats binnen handbereik?

Hoewel Quartararo na drie opeenvolgende puntenfinishes in sprintraces dus naast punten greep op de zaterdag in Indonesië, krijgt hij zondag een nieuwe kans om zich te revancheren. Her en der werd hij genoemd als een outsider voor een podiumplaats op zondag, maar zelf gelooft hij daar niet in. "Ik heb geen vertrouwen in een podiumplaats, want we zijn niet snel genoeg om voor het podium te vechten", antwoordde hij, om eraan toe te voegen dat de openingsfase heel belangrijk wordt. "We kunnen misschien in de top-zes eindigen in de lange race als alles goed verloopt, maar veel hangt af van de eerste ronden. Daarna zien we wel wat we kunnen bereiken."