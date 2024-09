Bagnaia profiteert van crash Martín en wint MotoGP-sprint Indonesië

Met alle trainingen en kwalificaties achter de rug was de eer aan de MotoGP om de eerste race van het weekend in Mandalika af te werken. De 21 rijders meldden zich vanaf 14.45 uur lokale tijd - 08.45 uur in Nederland - op de grid voor de sprintrace van dertien ronden. Jorge Martín mocht vanaf pole-position vertrekken na zijn ronderecord in de kwalificatie, met Marco Bezzecchi en Pedro Acosta naast hem op de eerste rij en Francesco Bagnaia op de vierde positie. Van dat viertal koos Bezzecchi voor de zachte voorband, een voorbeeld dat Fabio Quartararo, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Álex Rins en Luca Marini volgden. De rest koos voor de harde voorband, terwijl alle rijders met de zachte achterband op pad gingen.

Martín startte goed en dook als leider de eerste bocht in, terwijl Bagnaia meteen naar de tweede positie kwam. Achter Acosta en Bezzecchi schoot Marc Márquez vanaf de twaalfde plek op de grid naar de vijfde positie, voor Enea Bastianini en Quartararo. Meteen slaagden Martín en Bagnaia erin om een klein gaatje te slaan naar de achtervolgers, totdat de kampioenschapsleider aan het einde van de openingsronde onderuit ging in bocht 16. De Pramac-rijder kon zijn weg vervolgen, maar moest op ruim zeven seconden achterstand achteraan aansluiten om aan zijn inhaalrace te beginnen. Een ronde later schoof hij alweer twee plekjes op door crashes van Raúl Fernández en Joan Mir, die in respectievelijk bocht 10 en bocht 16 ten val kwamen.

Bagnaia erfde de leiding en had Acosta achter zich aan, al kon de GasGas Tech3-rijder het tempo niet volgen. Het leidde in de derde ronde tot inhaalacties van Marco Bezzecchi en Marc Márquez, terwijl Enea Bastianini enkele ronden later toesloeg en de vierde positie overnam. Dat viertal mocht vervolgens met zijn vieren strijden om de drie podiumplaatsen, aangezien Acosta de rijders achter hem ophield en zo voor een groep van zeven rijders zorgde die om de resterende puntenposities in de sprintrace streed. Van dat gezelschap drong Franco Morbidelli het nadrukkelijkste aan door enkele inhaalpogingen te doen, maar daar had Acosta telkens een antwoord op. Een incidentje met Quartararo wierp hem vervolgens terug naar de zevende plek, waar Maverick Viñales van profiteerde. Quartararo viel zelf intussen terug naar P11.

Bagnaia houdt stand en doet goede zaken

In de zevende ronde bewees Bezzecchi zichzelf geen dienst in de strijd om de podiumplaatsen. De VR46-rijder verremde zich voor bocht 10, raakte daardoor bijna Bagnaia en viel na een ritje door de uitloopstrook terug naar de vierde plek. Márquez en Bastianini profiteerden en schoven op naar de tweede en derde positie. Het stelde ze ook in staat om de druk bij Bagnaia op te voeren door de hele tijd binnen een halve seconde van de regerend kampioen te rijden. Bastianini had echter nog wat snelheid over en in de twaalfde ronde zette de Ducati-rijder in bocht 10 met succes de aanval in op de man die hem volgend jaar vervangt bij het fabrieksteam.

In de slotronde kwam Bastianini nog heel dicht bij zijn leidende teamgenoot, maar met een tiende verschil wist Bagnaia de sprintrace in Indonesië op zijn naam te schrijven en twaalf punten in te lopen op Martín. Márquez completeerde het podium en Bezzecchi werd vierde, terwijl Morbidelli in de slotfase nog langs Viñales en Acosta ging voor de vijfde positie. De vijfde plek was voor Acosta, gevolgd door Viñales en de sterke Zarco, die Honda's eerste sprintpunten van 2024 veiligstelde. Het laatste puntje ging naar Di Giannantonio, die Martín daarmee buiten de punten hield. De kampioenschapsleider knokte zich nog naar de tiende plaats op slechts negen seconden van Bagnaia, die zijn achterstand heeft verkleind tot twaalf punten.

De MotoGP-rijders werken zondag het hoofdgerecht af in Mandalika. Dan staat om 15.00 uur lokale tijd - 09.00 uur in Nederland - de Grand Prix van Indonesië op het programma.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Indonesië