Martín kan crash niet verklaren: "Reed nog niet op de limiet"

Hij begon met 24 punten voorsprong aan de Grand Prix van Indonesië, maar na de sprintrace heeft Jorge Martín nog maar twaalf punten marge op Francesco Bagnaia. Een vroege crash in bocht 16 hield de kampioenschapsleider buiten de punten in Mandalika, terwijl zijn grote concurrent de korte race won. Na afloop verklaarde Martín niet te begrijpen hoe het mis kon gaan. "Je kon zien dat ik ben gecrasht, maar het is moeilijk te begrijpen waarom. Ik heb ernaar gekeken en alles verliep normaal", vertelde hij na de race tegenover de verzamelde media. "Ik ga proberen er nog dieper op in te gaan om alles te begrijpen. Morgen moet ik niet nogmaals die fout maken."

Dat hij nog geen verklaring had voor de crash, betekende niet dat Martín geen vermoedens had wat de aanleiding zou kunnen zijn. "Misschien was de voorband nog niet klaar, ik weet het niet. Het hele weekend voel ik dat alles in de eerste ronde al goed gaat en dat ik meteen kan pushen, maar in de race leek ik wat moeite te hebben om de band op te warmen. Dat was vreemd, maar daarna werkte het wel goed." De suggestie van Bagnaia dat de nieuwe achterband van Michelin op de limiet mogelijk voor de vele crashes zorgt in 2024, wees de Spanjaard echter van de hand. "Voor mijn gevoel zat ik nog niet op de limiet. Als dat de theorie is, dan was de kwalificatie veel slechter verlopen. De kwalificatie was echter oké en voor mijn gevoel ging in de race ook alles goed. Ik ben wel gecrasht, maar ik ben als tiende geëindigd na tien rijders of meer te hebben ingehaald."

Bocht 16 scherprechter met veel crashes

Opvallend genoeg was Martín zaterdagochtend in de laatste vrije training ook al gecrasht in bocht 16. De voorlaatste bocht in Mandalika geldt het hele weekend al als een hotspot voor crashes. "Er is iets vreemds met dat deel van het circuit. Simon [Crafar, tv-commentator en voormalig rijder] vertelde dat twee dagen geleden al", verklaarde Martín over de scherprechter. "Ik heb goed naar die bocht gekeken en ik probeerde voorzichtig te zijn, maar zelfs vanochtend crashte ik al. Ik doe dus heel voorzichtig op dat punt, maar toch crash ik. Het beste is dus om er iets rustiger te rijden en marge te houden, om op de rest van het circuit te pushen."

Die theorie kan Martín zondag alweer in praktijk brengen, want dan worden er maar liefst 27 ronden verreden tijdens de GP van Indonesië. Voor de Spanjaard is het ook een kans om zich te revancheren voor zijn crash in de sprintrace. "Het is frustrerend om de kans op een overwinning te verliezen op een circuit waar ik denk dat ik een van de snelsten ben. Morgen heb ik echter een nieuwe kans, dus ik ga dan opnieuw proberen om te winnen."