Pijn laat Bastianini twijfelen over verdere deelname aan GP Spanje

In de sprintrace van de MotoGP-seizoensopener in Portugal brak Enea Bastianini zijn schouder bij een botsing met Luca Marini. Hij moest daardoor de krachtmetingen in Argentinië en de Verenigde Staten aan zich voorbij laten gaan, maar na een test op een superbike van Ducati op dinsdag kreeg de Italiaan later in de week ook groen licht van de MotoGP-doktoren om in Jerez zijn rentree te maken. Op vrijdag had Bastianini het echter behoorlijk lastig. Op de gecombineerde ranglijst van de twee trainingen bezette hij uiteindelijk de twintigste positie, op 1,3 seconden van snelste man Aleix Espargaro.

"Ik ben blij dat ik weer op mijn Ducati zit en het was een goede dag. Ik had veel pijn, maar uiteindelijk ben ik blij", zei Bastianini na afloop van de vrijdagse trainingen. Hij liet daarbij ook doorschemeren dat hij twijfelt of hij zaterdag en zondag weer op de motor moet stappen. "De situatie is niet goed, mijn arm en schouder zijn niet sterk en het is moeilijk om veel ronden te rijden en ook snel te zijn. Zaterdagochtend kijk ik hoe het ervoor staat. Als het net zo gaat als vandaag of als het iets beter is, dan kan ik waarschijnlijk gewoon door. Maar als het anders is, moeten we een beslissing nemen. Je kan wel langzaam ronden rijden in MotoGP, maar ik ben hier om punten te scoren. Als dat niet mogelijk is, moet je stoppen."

Bastianini wist zich vrijdag ook niet direct te plaatsen voor Q2, iets wat ook gold voor teamgenoot Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen sloot de dag af op de dertiende positie en wordt daarmee gedwongen tot deelname aan Q1. Bagnaia kampte naar eigen zeggen met een gebrek aan gevoel aan de voorkant van de GP23. "Vorig jaar was mij gevoel op dit circuit ongelofelijk, maar vandaag – en dan vooral in de middag – had ik moeite om consistentie te vinden", verklaarde de Italiaan het resultaat. "Ik heb moeite met het gevoel aan de voorkant van de motor, maar daar werken we aan. We hebben een idee wat de oplossing kan zijn, maar laten we afwachten. Ik verwachtte vandaag in ieder geval iets meer van mezelf en de motor. Het vervelende is dat we buiten de top-tien staan. In de eerste twee sectoren zijn we oké, maar in sectoren drie en vier verlies ik veel tijd."