Enea Bastianini brak zijn schouderblad na een botsing met VR46-coureur Luca Marini in de tweede ronde van de sprintrace in Portugal. De Ducatist kwam daardoor de rest van het weekend niet meer in actie. Na een medische check bleek dat er geen operatie nodig was, maar desondanks moest hij de races in Argentinië en de Verenigde Staten aan zich voorbij laten gaan. Ducati besloot in Argentinië geen vervanger in te zetten, maar in Austin zette het testcoureur Michele Pirro op de machine.

Bastianini testte eerder deze week op een motor om zijn fitheid te controleren, vloog daarna naar Jerez en heeft op het circuit groen licht gekregen van de artsen. Vrijdag verschijnt de 25-jarige rijder weer op het asfalt. "MotoGP-coureur #23 Enea Bastianini is fit verklaard na een medische controle in Jerez", meldt het officiële Twitter-account van de MotoGP.

Twee coureurs zijn nog niet op tijd fit voor de race in Spanje. Marc Marquez is momenteel nog herstellende van een breuk in zijn hand na zijn controversiële clash met Miguel Oliveira in Portugal. De Spanjaard mistte daardoor Argentinië, Austin en nu dus ook zijn thuisrace. Tech3 GASGAS-coureur Pol Espargaro liep meerdere breuken op bij een fikse crash in Portugal en is ook nog niet hersteld. Het is nog niet bekend wanneer hij terugkeert. KTM-testcoureur Jonas Folger vervangt hem voorlopig. Iker Lecuona, die in 2020 en 2021 bij respectievelijk Tech3 en KTM reed, vervangt Marquez.