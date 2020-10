Ondanks controverse in Aragon geen teamorders bij Ducati

Petrucci zette zich in de kwalificatie voor de Grand Prix van Aragon in het wiel van Dovizioso om zijn ervaren teamgenoot te gebruiken als referentie. Daardoor viel Dovizioso uiteindelijk buiten de plekken die recht geven op Q2 en moest zondag vanaf de dertiende plek starten. Volgens Ducati mocht Petrucci alles doen en laten in de kwalificatie, Dovizioso was minder te spreken over de daden van zijn teamgenoot. Hij noemde het ‘niet slim’ en had aan de titelkansen van Ducati moeten denken. Dovizioso kwam uiteindelijk tot de zevende plaats in de Aragon GP en staat nu op vijftien punten van WK-leider Joan Mir.

Gevraagd of er nog gesproken was over een plan voor de GP van Teruel, zei Dovizioso: “Nee, op dit moment hebben we geen teamorders en we hebben er ook niet over gesproken. Op dit moment blijft dus alles hetzelfde.” Motorsport.com legde de kwestie ook voor aan Petrucci, hij zei: “Na de race hebben we niet de kans gehad om te spreken”, zei hij. “We waren na de race heel moe, maar het is wel duidelijk. We hebben niet gesproken over teamorders voor dit weekend, het is nog vroeg wat dat betreft.”

Donderdag verwezen ook de rijders van Suzuki geruchten over teamorders naar het rijk der fabelen. Volgens kampioenschapsleider Joan Mir zou het ‘niet eerlijk’ zijn om teamgenoot Alex Rins voor hem te laten rijden terwijl die laatste ook nog kans maakt op de wereldtitel.

Dovizioso kende in Aragon dus een lastig weekend en ziet de Teruel GP als een belangrijke gelegenheid om zijn titelcampagne weer op de rit te krijgen. “Dit wordt een hele belangrijke race, dat is duidelijk. We hebben nog vier races te gaan en het gat is klein, maar we moeten punten terug gaan pakken als we kans willen maken op de titel. Daar richten we ons volledig op. We weten dat het een lastig weekend wordt omdat iedereen zo snel is. Het wordt lastig om na de trainingen in de top-tien te staan, maar ik denk dat we sneller kunnen zijn dan vorig weekend. Een startplek op de eerste twee rijen wordt belangrijk.”