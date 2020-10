Dovizioso boos op Petrucci: “Het was niet heel erg slim”

Het was voor Ducati al niet een al te best weekend in Aragon, maar voor de enige Ducati in de titelstrijd werd het een bittere zaterdagmiddag. Alle zes de machines van het merk kwamen in actie in Q1. Dovizioso had aanvankelijk een tijd die genoeg was om door te gaan naar Q2, maar reed die snelle ronden met zijn teamgenoot Petrucci in het kielzog. Dovizioso stond daarom in de slotminuten van de sessie op de tweede plaats. Toen merkgenoot Jack Miller ook nog eens een snelle tijd reed, viel Dovizioso buiten de boot. Hij start zondag vanaf de dertiende plek en was bij terugkomst in de pitbox bijzonder boos.

“Ik begon met een goed gevoel aan de kwalificatie”, deed Dovizioso zijn verhaal. “Ik reed een hele goede ronde en ik had in Q2 nog sneller kunnen gaan. We wilden echt op de eerste twee rijen staan, maar ik ben teleurgesteld omdat ik denk dat Danilo niet het juiste gedaan heeft. Hij had geen snelheid om daar te staan en toch volgde hij me drie keer en zo kwam hij aan zijn rondjes. Ik denk dat we goed met elkaar op kunnen schieten, maar ik ben de enige Ducati-rijder die misschien voor de titel kan vechten, het was niet heel erg slim. Daar was ik boos over.”

Dovizioso heeft bij Ducati niet gevraagd om teamorders. “Hij had de snelheid niet, hij zat steeds achter mij”, vervolgde de nummer drie uit de WK-stand. “Zonder mij zou hij niet zo snel zijn. Als hij een paar tienden wint door mij te volgen en daarmee in Q2 probeert te komen… Ik ben de enige rijder die voor de titel kan vechten, ik heb een goede relatie met hem, ik heb veel voor hem gedaan, maar dit was niet handig. Ik heb niet om hulp gevraagd.”

Petrucci waste zijn handen anderzijds in onschuld, maar voelde zich wel rot over het feit dat hij ten koste van Dovizioso naar Q2 ging. “We hebben nog niet gesproken, maar we zijn vrij om te racen. Dit is de kwalificatie”, begon Petrucci, die zondag vanaf P8 start. “Ik heb alles uit de kast moeten halen om Q2 te halen, we zijn aan het worstelen. In Le Mans had ik geen problemen en hoefde ik niemand te volgen. Er zijn geen teamorders, het spijt me dat Andrea Q2 niet gehaald heeft, maar anders krijg ik weer de vraag waarom ik zo langzaam ben. Ik ben voor mezelf aan het rijden en moet me na een slechte eerste helft van het seizoen herstellen. Ik grijp elke kans die ik krijg.”