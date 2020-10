Mir: "Niet eerlijk" om nu al over teamorders te beginnen

Mir gaat met nog vier races te gaan dit seizoen aan de leiding in het wereldkampioenschap. Hij werd afgelopen weekend derde in de Grand Prix van Aragon, terwijl Fabio Quartararo puntloos bleef. Teamgenoot Rins werd de achtste verschillende winnaar, maar staat in het kampioenschap op 36 punten achterstand. Het heeft tot de suggestie geleid of Suzuki niet aan teamorders moet gaan denken. Volgens Mir is er nog niet over gesproken en is het ‘niet logisch’ met het oog op de beperkte achterstand van Rins.

“Nee, Alex heeft nog alle kans op de titel”, zei Mir op de vraag of hij met zijn bazen had gesproken over teamorders. “Als hij geen kans meer op de titel maakt, dan kan het goed zijn om daarover te spreken. Op dit moment heeft dat nog geen zin, Alex doet het geweldig en het is nu niet eerlijk om al met teamorders te beginnen als hij ook nog een kans heeft. Als we op deze manier verder gaan en we geen kansen krijgen, dan zal Davide [Brivio] wel met beide rijders spreken. Ik denk dat het zo gaat zijn, maar ik weet het niet.”

Rins bevestigde donderdag in zijn perspraatje dat er nog niet gesproken is over teamorders en verklaarde dat het “een beetje fout” zou zijn. “Over de hiërarchie beginnen we snel te spreken, maar er zijn nog 100 punten te verdelen”, zei Rins. “Niemand bij Suzuki heeft me tot nu toe gevraagd om Joan voor te laten, het zou in deze fase van het kampioenschap verkeerd zijn. Ik zit er 36 punten achter en er is nog van alles mogelijk. Als ik geen kans meer maak op de titel, ben ik de eerste die wil dat Suzuki wint. Ik zit hier sinds 2017 en werk de ballen uit m’n broek om competitief te zijn. Als ik het niet ben, dan liever mijn teamgenoot. Maar uiteindelijk zullen we het wel zien. Er staan nog veel punten op het spel, het wordt spannend.”