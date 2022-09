Na de logistieke problemen eerder dit seizoen met de Grand Prix van Argentinië besloot de MotoGP-organisatie om te anticiperen voor de back-to-back Aragon en Motegi. Om het hele circus binnen een paar dagen in Japan te krijgen, is geen sinecure. En dan zorgde een flinke orkaan er de afgelopen week ook nog voor dat het vliegverkeer van en naar Japan flink verstoord werd. Het is de reden dat het tijdschema voor de Japanse GP flink aangepast is.

Het is wellicht weer een factor in een toch al interessante fase van het kampioenschap. De zware val van Fabio Quartararo in de openingsronde van de Grand Prix van Aragon betekende dat hij zijn voorsprong in het kampioenschap nu echt kwijt is. Francesco Bagnaia, tweede in Aragon, staat nu op slechts tien punten met Aleix Espargaro op zeventien punten van de WK-leider. Ook Enea Bastianini staat weer enigszins in beeld, al is een achterstand van 48 punten met vijf races te gaan wel erg groot.

Quartararo en Bagnaia hebben in hun MotoGP-loopbaan slechts eenmaal de Grand Prix van Japan gereden, beide in hun debuutjaar 2019. Bagnaia eindigde destijds met de Pramac-machine op de dertiende plek. Quartararo deed lang mee om de zege, maar moest Marc Marquez voor zich dulden.

Door de lange afwezigheid van de Japanse GP zijn er heel wat coureurs die Motegi nog nooit gereden hebben met de MotoGP-machine.

Starttijd voor de MotoGP Grand Prix van Japan 2022

De MotoGP-liefhebbers moeten dit weekend vroeg uit de veren om niets van de actie te missen. Het aangepaste tijdschema betekent dat alle klassen op vrijdag maar één vrije training afwerken, die begint om 8.05 uur Nederlandse tijd en duurt 75 minuten. Op zaterdag begint de tweede vrije training om 3.50 uur. Dan staat om 7.25 uur de derde training op het programma met aansluitend de kwalificatie om 8.05 uur. Op zondag begint de MotoGP Grand Prix van Japan vervolgens om 8.00 uur, het is de derde race van het weekend.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 23 september Moto3 Vrije training 1 06.15u-06.55u Moto2 Vrije training 1 07.10u-07.50u MotoGP Vrije training 1 08.05u-09.20u Zaterdag 24 september Moto3 Vrije training 3 02.00u-02.40u Moto2 Vrije training 3 02.55u-03.35u MotoGP Vrije training 3 03.55u-04.35u Moto3 Kwalificatie 05.35u-06.15u Moto2 Kwalificatie 06.30u-07.10u MotoGP Vrije training 4 07.25u-07.55u MotoGP Q1 08.05u-08.20u MotoGP Q2 08.30u-08.45u Zondag 25 september Moto3 Warm-up 03.00u-03.10u Moto2 Warm-up 03.20u-03.30u MotoGP Warm-up 03.40u-04.00u Moto3 Race 05.00u Moto2 Race 06.20u MotoGP Race 08.00u