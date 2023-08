Na zijn overwinning in de TT van Assen begon regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia als WK-leider aan de zomerstop van de MotoGP. Daar waar de Ducati-rijder vorig jaar rond dit moment in het seizoen nog tegen een forse achterstand aankeek, geniet hij nu een voorsprong van 35 punten op Jorge Martin en 36 punten op Marco Bezzecchi. Komend weekend krijgt Bagnaia de kans om zijn voorsprong verder uit te breiden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, de eerste race na de onderbreking en bovendien de aftrap van een drukke tweede seizoenshelft. Voor dat treffen reist de MotoGP af naar Silverstone.

De pole-position op Silverstone ging vorig jaar naar Pramac Ducati-rijder Johann Zarco, maar de Fransman zou zijn pole-position uiteindelijk niet omzetten in een resultaat: hij werd de eerste uitvaller van de race. Wel was er succes voor Bagnaia. De Italiaan rekende in een spannende strijd nipt af met Aprilia-coureur Maverick Viñales en zijn eigen teamgenoot bij Ducati, Jack Miller. Gezien de recente resultaten geldt Bagnaia ook dit jaar als de grote favoriet voor de zege. Kan hij zijn vijfde GP-zege van het seizoen pakken? Weten Martin en Bezzecchi iets van hun achterstand af te knabbelen? Of belandt de zege onverwachts bij een van de andere rijders?

MotoGP tijden: Grand Prix van Groot-Brittannië 2023

Sessie Datum Tijden Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 4 augustus 09.00u - 09.35u 10.00u - 10.35u Moto2 VT1 Vrijdag 4 augustus 09.50u - 10.30u 10.50u - 11.30u MotoGP VT1 Vrijdag 4 augustus 10.45u - 11.30u 11.45u - 12.30u Moto3 VT2 Vrijdag 4 augustus 13.15u - 13.50u 14.15u - 14.50u Moto2 VT2 Vrijdag 4 augustus 14.05u - 14.45u 15.05u - 15.45u MotoGP Training Vrijdag 4 augustus 15.00u - 16.00u 16.00u - 17.00u Moto3 VT3 Zaterdag 5 augustus 08.40u - 09.10u 09.40u - 10.10u Moto2 VT3 Zaterdag 5 augustus 09.25u - 09.55u 10.25u - 10.55u MotoGP VT2 Zaterdag 5 augustus 10.10u - 10.40u 11.10u - 11.40u MotoGP Q1 Zaterdag 5 augustus 10.50u - 11.05u 11.50u - 12.05u MotoGP Q2 Zaterdag 5 augustus 11.15u - 11.30u 12.15u - 12.30u Moto3 Q Zaterdag 5 augustus 12.50u - 13.30u 13.50u - 14.30u Moto2 Q Zaterdag 5 augustus 13.45u - 14.25u 14.45u - 15.25u MotoGP Sprint Zaterdag 5 augustus 15.00u 16.00u MotoGP Warm-up Zondag 6 augustus 09.45u - 09.55u 10.45u - 10.55u Moto3 Race Zondag 6 augustus 11.15u 12.15u MotoGP Race Zondag 6 augustus 13.00u 14.00u Moto2 Race Zondag 6 augustus 14.30u 15.30u De MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië wordt verreden op zondag 6 augustus 2023. Het startsein wordt om 13.00 uur lokale tijd gegeven, wegens het tijdsverschil is het dan 14.00 uur in Nederland. Er moeten twintig ronden afgelegd worden op het 5,900 kilometer lange circuit om tot een raceafstand van exact 118 kilometer te komen. In het geval van een rode vlag kan na 15 ronden een einduitslag worden opgemaakt. Op zaterdag werken de MotoGP-coureurs al een sprintrace af in Silverstone. Deze korte race over tien ronden begint om 15.00 uur lokale tijd, het is dan 16.00 uur in Nederland. De winnaar van de sprintrace verdient twaalf WK-punten, gevolgd door negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de nummer drie. Daarna loopt het af tot één puntje voor de coureur op de negende plek. Eerder op zaterdag wordt om 10.50 uur (11.50 uur Nederlandse tijd) de kwalificatie voor de Britse Grand Prix al verreden. Daarin wordt de startopstelling voor zowel de sprintrace als de Grand Prix bepaald. Vlak voor de kwalificatie vindt onder het licht aangepaste format de tweede vrije training plaats. De actie wordt op vrijdag al afgetrapt met twee oefensessies: de eerste vrije training van 45 minuten om 10.45 uur (11.45 uur in Nederland) en de 60 minuten durende training (waarin een plek in Q2 verdiend kan worden) om 15.00 uur, oftewel 16.00 uur Nederlandse tijd.