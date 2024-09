De drukste fase van het MotoGP-seizoen 2024 is in aantocht. In de komende zeven weekenden werkt de MotoGP maar liefst zes Grands Prix af, met onder meer een vijftal races in Azië en Australië. De eerste race van dit zestal vindt echter nog op Europese bodem plaats. Het Misano World Circuit Marco Simoncelli is dit weekend opnieuw het decor van een MotoGP-race, net als twee weken geleden. De Grand Prix van Emilia-Romagna stond aanvankelijk niet op het programma. De race is toegevoegd vanwege de afgelastingen van de Grands Prix van India en Kazachstan.

De GP van Emilia-Romagna heeft pas twee keer op de MotoGP-kalender gestaan. Dat was in 2020 en 2021, toen de race wegens de coronapandemie op het programma werd gezet. Maverick Viñales won de eerste editie van de race, een jaar later was Marc Márquez de sterkste. Diezelfde Márquez boekte tijdens het recentste raceweekend, de GP van San Marino in Misano, zijn tweede opeenvolgende overwinning. De Spanjaard van Gresini is daardoor weer terug in de titelstrijd, die ondanks een strategische misser in Misano nog altijd aangevoerd wordt door Jorge Martín. Kan Francesco Bagnaia komend weekend zijn achterstand van zeven punten op Martín goedmaken, of loopt Martín juist weer uit? En wat kan Márquez?

MotoGP tijden: Grand Prix van Emilia-Romagna 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 20 september Moto3 - Vrije training 09.00u - 09.35u Vrijdag 20 september Moto2 - Vrije training 09.50u - 10.30u Vrijdag 20 september MotoGP - Eerste vrije training 10.45u - 11.30u Vrijdag 20 september Moto3 - Training 1 13.15u - 13.50u Vrijdag 20 september Moto2 - Training 1 14.05u - 14.45u Vrijdag 20 september MotoGP - Training 15.00u - 16.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Zaterdag 21 september Moto3 - Training 2 08.40u - 09.10u Zaterdag 21 september Moto2 - Training 2 09.25u - 09.55u Zaterdag 21 september MotoGP - Tweede vrije training 10.10u - 10.40u Zaterdag 21 september MotoGP - Q1 10.50u - 11.05u Zaterdag 21 september MotoGP - Q2 11.15u - 11.30u Zaterdag 21 september Moto3 - Kwalificatie 12.50u - 13.30u Zaterdag 21 september Moto2 - Kwalificatie 13.45u - 14.25u Zaterdag 21 september MotoGP - Sprintrace 15.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd Zondag 22 september MotoGP - Warm-up 08.40u - 08.50u Zondag 22 september Moto3 - Race 10.00u Zondag 22 september Moto2 - Race 11.15u Zondag 22 september MotoGP - Race 13.00u

De MotoGP werkt op zondag 22 september 2024 de Grand Prix van Emilia-Romagna af op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. De race telt 27 ronden en begint een uurtje eerder dan gebruikelijk om 13.00 uur. Het Italiaanse circuit is 4,226 kilometer lang en dus bedraagt de volledige raceafstand 114,1 kilometer. De snelste raceronde ooit is sinds anderhalve week van Marc Márquez, die tijdens de GP van San Marino 1.31.564 als snelste tijd klokte.

Op zaterdag 21 september 2024 werkt de MotoGP al een sprintrace af in Misano. De korte race telt dertien ronden en begint zoals gebruikelijk om 15.00 uur. Voor de podiumklanten in de sprintrace liggen twaalf, negen en zeven punten klaar. Daarna wordt afgeteld naar één punt voor de rijder op de negende plek.

Voor de sprintrace wordt op zaterdag 21 september ook de kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna verreden. Die sessie begint om 10.50 uur en sluit direct aan op de tweede en laatste vrije training. Ook op vrijdag 20 september worden twee sessies afgewerkt: om 10.45 uur begint de 45 minuten durende eerste vrije training, om 15.00 uur gevolgd door de training. In deze sessie van 60 minuten dwingen de tien snelste rijders rechtstreekse plaatsing voor Q2 af.