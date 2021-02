MotoGP-baas hoopt dat paddock voor eind 2021 gevaccineerd is

Vorig jaar moest de MotoGP flink wat toeren uithalen om het coronavirus buiten de paddock te houden. Dit lukte grotendeels, al moesten enkele kopstukken wel races missen nadat ze positief getest werden op COVID-19. Er werd een bubbel opgezet waarbinnen de leden van de paddock leven. Dat de MotoGP er uiteindelijk nog in slaagde om een seizoen met veertien races neer te zetten, werd gezien als een succesverhaal. Hoewel het coronavirus de wereld nog altijd in haar greep heeft, hoopt MotoGP-voorman Carmelo Ezpeleta dit jaar toch meer races af te kunnen werken.

“We bekijken de verschillende mogelijkheden”, zei Ezpeleta in gesprek met AS. “Het probleem met het vaccin is dat deze op dit moment nog steeds voorbehouden is voor mensen die tot de risicogroep behoren, niet voor normale mensen. Ik hoop dat we aan het eind van dit jaar iedereen gevaccineerd hebben, maar we zullen zien. We staan in contact met alle autoriteiten in alle landen en we zullen zien hoe het loopt.”

Volledige opening in Qatar

Het kampioenschap is begin dit jaar al behoorlijk creatief omgesprongen met de struikelblokken die het coronavirus opwerpt. De pre-season test in Maleisië moest geschrapt worden vanwege de noodtoestand in dat land. Ook de Argentijnse en Amerikaanse GP’s zijn inmiddels tot nader orde uitgesteld. Daarom vindt het hele voorseizoen inclusief de eerste twee races plaats in Qatar. Eerder deze week maakte Dorna Sports bekend dat ook de pre-season tests van Moto2 en Moto3 in Qatar gehouden worden.

Een van de complicaties voor het hele circus in Qatar was overigens dat de overheid aldaar nu een verplichte periode van quarantaine ingesteld heeft. Alle reizigers zouden de eerste zes dagen na aankomst in quarantaine moeten waarna ze op de zevende dag een PCR-test moesten ondergaan. De MotoGP heeft nu echter een protocol opgesteld waarmee die quarantaine voorkomen kan worden. Werknemers van de paddock moeten bij aankomst in Qatar echter wel een negatieve test uit hun eigen land kunnen laten zien.

Bij aankomst worden ze eveneens getest waarna ze in afwachting van de testresultaten in quarantaine moeten. Vanaf dat moment treden de regels van de MotoGP in werking en geldt het protocol dat opgesteld is. IRTA deed vorig seizoen een dringende oproep aan leden van de paddock om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken, nadat enkele coureurs positief getest werden omdat ze tussen races door naar huis gevlogen waren. Nu is in het Qatar-protocol een passage opgenomen waardoor personen weer door de volledige testmolen moeten als ze het land verlaten en terugkeren.

Op 5 maart vindt de MotoGP-shakedown plaats, op 6 en 7 maart mogen alle coureurs dan voor het eerst aantreden met het nieuwe materiaal. Op zondag 28 maart wordt dan de Grand Prix van Qatar verreden.