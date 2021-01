MotoGP voegt twee extra testdagen in Qatar toe aan programma

Traditiegetrouw trekt de MotoGP in februari al naar Sepang voor de eerste van in totaal twee wintertests. Dinsdag kon daar echter een streep door worden gezet, nadat koning Abdullah op verzoek van premier Muhyiddin Yassin de noodtoestand had afgekondigd. De MotoGP-testplannen waren daarmee om zeep geholpen. Er zouden coureurs en team slechts drie testdagen, van 10 tot en met 12 maart, resten op het Losail International Circuit te Qatar.

De MotoGP-organisatie is formaties echter tegemoet gekomen met extra testtijd. Zo mogen de coureurs op 6 en 7 maart al opdraven voor aanvullende voorbereidingsdagen, ter vervanging van de initiële plannen in Maleisië. "Na een recente bijeenkomst tussen de organisatie van het kampioenschap en alle MotoGP-teams zijn er wijzigingen doorgevoerd aan het Qatar-testschema", zo valt in een persbericht te lezen. Een dag voor deze collectieve dagen, op 5 maart dus, zijn alle rookies en testrijders al aan de beurt voor aanvullende sessies.

Dit brengt het totaal aantal testdagen op vijf en voor rookies zelfs op zes, allemaal verreden op hetzelfde circuit. Op dat circuit in Qatar staat voor 28 maart ook de ouverture van het MotoGP-seizoen gepland. Er gaan echter stemmen op om die krachtmeting een week naar voren te halen. Dat heeft alles te maken met de herziene Formule 1-kalender. De koningsklasse op vier wielen begint volgens de huidige planning ook op 28 maart en zit vanwege de race in Bahrein ook nog eens in hetzelfde tijdsslot. Om een clash te voorkomen en de eerste MotoGP-race beter op het testwerk aan te laten sluiten, wordt er gesproken over een openingsrace op 21 maart. Een besluit over die kwestie heeft de MotoGP-organisatie echter nog niet naar buiten gebracht. "Aanvullende updates zullen worden gecommuniceerd zodra er meer bekend is."

Planning testdagen voorafgaand aan MotoGP-seizoen 2021:

5 maart - Shakedown test voor rookies en testrijders

6-7 maart - Officiële MotoGP-test 1

10-12 maart - Officiële MotoGP-test 2