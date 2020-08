Poncharal: "Rustige en fatsoenlijke Oliveira werd onderschat"

Oliveira pakte niet alleen zijn eigen eerste overwinning in de MotoGP, hij bezorgde het gerenommeerde Tech 3 ook voor het eerst sinds haar debuut een zege op het hoogste niveau. Oliveira profiteerde van de vechtende Jack Miller en Pol Espargaro en ging er als derde met het spreekwoordelijke been vandoor. De KTM-protegé lag tijdens de GP’s in Andalusië en Oostenrijk ook al op koers voor een goed resultaat, maar werd onderuit gereden door merkgenoten Brad Binder en Pol Espargaro.

Volgens Poncharal, die al meer dan veertig jaar actief is in de sport, is Oliveira onderschat door de buitenwereld. “Ik wil niemand beschuldigen”, begon Poncharal in een exclusief interview met Motorsport.com. “Hij werd een beetje onderschat omdat de resultaten nog niet zo goed waren als die van Brad. Maar wij wisten waarom dat zo was. In de tweede race op Jerez stond hij vijfde [op de grid] en lag hij er na een incident in de eerste bocht uit. Hij kon niets laten zien, maar ik denk dat we daar al op het podium hadden kunnen staan. In Tsjechië maakte hij een fout in VT3 waardoor hij een goede startplaats voor de race weg zag glippen. Hij reed een geweldige race, maar werd slechts zesde. In Oostenrijk 1 had hij weer een incident, nu met Pol.”

Het feit dat Oliveira nu een zege op zak heeft, neemt veel twijfel weg. Maar het biedt ook perspectief voor de coureur, die volgens Poncharal een bijzonder achtergrondverhaal heeft. “Nu ben ik heel blij, deze jongen heeft de snelheid. Maar hij is bovenal een coole en fatsoenlijke gast, hij is slim en is hoogopgeleid. Sommige mensen denken dat je als toprijder wild moet zijn en geen fatsoen of een goede opleiding nodig hebt. Er bestond een idee over Miguel dat hij als persoon nooit een MotoGP-winnaar zou worden. We wisten van de data die we delen met de andere KTM-rijders dat hij een rijder met mogelijkheden is. Ik ben blij dat we hem de kans hebben gegeven om zich als MotoGP-rijder te tonen. Dat we met hem hebben kunnen winnen voordat hij volgend seizoen naar het fabrieksteam gaat, maakt me ontzettend blij.”

Oliveira’s eerste overwinning kwam in de 900ste race van de koningsklasse en maakte hem tevens de eerste Portugese winnaar in de MotoGP. De Tech 3-rijder was de eerste die vanuit de KTM-opleiding zijn debuut in de MotoGP maakte. Hij debuteerde in de Red Bull Rookies Cup voor hij via Moto3 en Moto2 zijn debuut maakte bij de renstal van Poncharal.

Met medewerking van Lewis Duncan