Viñales blijft Quartararo voor in eerste MotoGP-training Mugello

Slechts vijf dagen na de door Francesco Bagnaia gewonnen Grand Prix van Catalonië is het MotoGP-circus alweer neergestreken op Autodromo Internazionale del Mugello, dat het decor is voor de Grand Prix van Italië. Liefst 24 rijders begonnen om 10.45 uur aan de eerste oefensessie, want naast de 22 vaste rijders meldden ook wildcards Pol Espargaró en Lorenzo Savadori zich op de baan in Toscane. In VT1 kregen ze 45 minuten de kans om te wennen aan de baan en de omstandigheden. Die waren bij de start van de sessie goed te noemen. Het was weliswaar overwegend bewolkt, maar de temperatuur was met 19 graden zeer aangenaam te noemen.

Desondanks waren er in de openingsfase van de eerste oefensessie wel enkele incidentjes. Zo bracht Aleix Espargaró bij aanvang van zijn eerste vliegende ronde meteen een bezoekje aan de grindbak aan de buitenkant van de eerste bocht. De Aprilia-rijder, die eind dit jaar afscheid neemt van de MotoGP, was niet de enige die aldaar in de problemen kwam. Na zo'n tien minuten was Álex Rins namelijk de eerste die dit weekend een crash noteerde. Dat deed hij dus in bocht één, kort nadat hij met 1.46.719 de koppositie had gepakt in de sessie. Die tijd hield vervolgens nog zo'n vijf minuten stand, totdat Marc Márquez met 1.46.587 naar de eerste plek kwam.

Tempo opgevoerd in slotfase VT1

In het daaropvolgende kwartier werden relatief weinig grote verbeteringen genoteerd, al slaagde rookie Pedro Acosta er wel in om de tweede plek over te nemen van Rins. De Yamaha-rijder, die vorig jaar nog een dubbele beenbreuk opliep bij een crash in Mugello, keerde met zo'n twintig minuten voor de boeg terug op de baan om zijn training te hervatten op zijn tweede motorfiets. Het enige echt opvallende moment van deze fase van de sessie was een nieuw momentje van Aleix Espargaró in de eerste bocht, waar de Spanjaard ten tweeden male door het grind moest.

In de laatste tien minuten verschenen vrijwel alle rijders nogmaals op de baan voor een laatste run en voor diverse mannen gold dat ze een nieuw setje banden onder hun machines gemonteerd kregen om op een snelle tijd te jagen. Dat bracht Acosta in de slotfase naar de koppositie met 1.46.459, al kon de GasGas Tech3-rijder daar niet lang van genieten. Allereerst ging hij in de laatste minuten onderuit in bocht tien, om met nog ruim vier minuten op de klok Maverick Viñales naar P1 te zien komen met 1.46.140. Dat was voor de Aprilia-rijder uiteindelijk ook genoeg om de ranglijst aan te voeren na de 45 trainingsminuten.

Op een kleine twee tienden achter Viñales verraste Fabio Quartararo door zijn Yamaha M1 knap naar de tweede tijd te sturen, op een tiende gevolgd door zijn voormalige Yamaha-teamgenoot Franco Morbidelli. Acosta viel in de slotfase dus nog terug naar de vierde plek, voor Jorge Martín en Marc Márquez - die overigens exact dezelfde tijd klokten. Espargaró besloot de eerste training op de zevende plek, met Bagnaia en Rins uiteindelijk op de achtste en negende plek. Álex Márquez completeerde de top-tien, waardoor bijvoorbeeld Brad Binder (veertiende) en Enea Bastianini (achttiende) niet tot de snelste tien rijders behoorden.

Het MotoGP-weekend in Mugello wordt vrijdagmiddag om 15.00 uur vervolgd met de training, waarin de snelste tien rijders een plekje in Q2 afdwingen.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Italië