Marco Bezzecchi verklaart kostbare crash in MotoGP-sprint Thailand

Met de snelste tijd in de drie vrije trainingen en de pole-position voor beide MotoGP-races in Thailand op zak begon Marco Bezzecchi als de grote favoriet aan de zaterdagse sprintrace. Die status kon hij in de korte race van dertien ronden niet waarmaken.

Bij de start verloor Bezzecchi meteen een positie aan Marc Márquez, met wie hij in de eerste twee ronden meermaals van positie wisselde. De inhaalactie die de Aprilia-rijder in de tweede ronde in bocht 3 plaatste, leek het gevecht in het slot te gooien. Dat bleek ook het geval, maar niet op de manier zoals Bezzecchi had gehoopt: in bocht 8 gleed de voorkant van de RS-GP weg, waardoor hij ten val kwam en de eerste uitvaller van 2026 werd.

Die val was volledig zijn eigen fout, erkende Bezzecchi na afloop van de zaterdagse actie in Buriram. "Het was een kleine fout. Met mijn voorwiel raakte ik de witte lijn aan de binnenkant, waardoor ik de voorkant voor het eerst verloor. Ik probeerde het te redden en dat lukte bijna, maar toen ik wat gas gaf om te proberen overeind te komen met de motor, verloor ik de voorkant helemaal", verklaarde hij zijn crash.

Was de crash een simpel gevolg van iets te veel risico nemen? "Ik probeerde zeker een gat te slaan, maar het is normaal om in een sprintrace te proberen vooraan te beginnen en een gat te slaan", antwoordde Bezzecchi op die vraag. "Het hoort erbij."

Meer over de GP van Thailand: MotoGP Acosta wint MotoGP-sprint Thailand na controversiële straf Marc Márquez

Hoewel hij eerder op zaterdag de snelste was in zowel de tweede vrije training als het tweede deel van de kwalificatie, had Bezzecchi zeker geen vlekkeloze aanloop naar de sprintrace. In beide sessies op zaterdagochtend kwam hij namelijk ook al ten val. Dat was volgens de Italiaan een logisch gevolg van het feit dat hij sinds vrijdag al vol aan het pushen was.

"Voor jou leek het misschien alsof ik vrijdag gemakkelijk met één arm reed, maar de realiteit is dat ik toen ook als een malle pushte. Ik had gisteren al kunnen crashen, maar het gebeurde vandaag", legde Bezzecchi uit.

"Het spijt me, maar we rijden iedere keer op de limiet, dus het is normaal dat we wat fouten maken. Dat is het verschil tussen goede en slechte rijders. Uiteindelijk was ik vandaag misschien niet de beste rijder, want ik heb te veel fouten gemaakt. Maar ik kan het ook niet op een andere manier doen, want we moeten altijd blijven pushen."