Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Marco Bezzecchi verklaart kostbare crash in MotoGP-sprint Thailand

MotoGP
GP van Thailand
Marco Bezzecchi verklaart kostbare crash in MotoGP-sprint Thailand

Jos Verstappen gaat Belgische rallytitel verdedigen: "Passie geworden"

Rally: overig
Jos Verstappen gaat Belgische rallytitel verdedigen: "Passie geworden"

FIA schrapt regel: dit jaar niet twee verplichte pitstops in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
FIA schrapt regel: dit jaar niet twee verplichte pitstops in Monaco

F1-rookie Lindblad kreeg motorsport met de paplepel ingegoten

Formule 1
Wintertest Bahrein II
F1-rookie Lindblad kreeg motorsport met de paplepel ingegoten

Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

MotoGP
GP van Thailand
Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

Formule 1
Wintertest Bahrein II
Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege

MotoGP
GP van Thailand
WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege
MotoGP GP van Thailand

Marco Bezzecchi verklaart kostbare crash in MotoGP-sprint Thailand

Marco Bezzecchi beseft dat hij bij zijn crash in de MotoGP-sprintrace in Thailand zelf in de fout ging. Wel ontkent hij dat hij te gretig was om een gat te slaan met zijn concurrenten.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto door: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Met de snelste tijd in de drie vrije trainingen en de pole-position voor beide MotoGP-races in Thailand op zak begon Marco Bezzecchi als de grote favoriet aan de zaterdagse sprintrace. Die status kon hij in de korte race van dertien ronden niet waarmaken.

Bij de start verloor Bezzecchi meteen een positie aan Marc Márquez, met wie hij in de eerste twee ronden meermaals van positie wisselde. De inhaalactie die de Aprilia-rijder in de tweede ronde in bocht 3 plaatste, leek het gevecht in het slot te gooien. Dat bleek ook het geval, maar niet op de manier zoals Bezzecchi had gehoopt: in bocht 8 gleed de voorkant van de RS-GP weg, waardoor hij ten val kwam en de eerste uitvaller van 2026 werd.

 

Die val was volledig zijn eigen fout, erkende Bezzecchi na afloop van de zaterdagse actie in Buriram. "Het was een kleine fout. Met mijn voorwiel raakte ik de witte lijn aan de binnenkant, waardoor ik de voorkant voor het eerst verloor. Ik probeerde het te redden en dat lukte bijna, maar toen ik wat gas gaf om te proberen overeind te komen met de motor, verloor ik de voorkant helemaal", verklaarde hij zijn crash.

Was de crash een simpel gevolg van iets te veel risico nemen? "Ik probeerde zeker een gat te slaan, maar het is normaal om in een sprintrace te proberen vooraan te beginnen en een gat te slaan", antwoordde Bezzecchi op die vraag. "Het hoort erbij."

Meer over de GP van Thailand:

Hoewel hij eerder op zaterdag de snelste was in zowel de tweede vrije training als het tweede deel van de kwalificatie, had Bezzecchi zeker geen vlekkeloze aanloop naar de sprintrace. In beide sessies op zaterdagochtend kwam hij namelijk ook al ten val. Dat was volgens de Italiaan een logisch gevolg van het feit dat hij sinds vrijdag al vol aan het pushen was.

"Voor jou leek het misschien alsof ik vrijdag gemakkelijk met één arm reed, maar de realiteit is dat ik toen ook als een malle pushte. Ik had gisteren al kunnen crashen, maar het gebeurde vandaag", legde Bezzecchi uit.

"Het spijt me, maar we rijden iedere keer op de limiet, dus het is normaal dat we wat fouten maken. Dat is het verschil tussen goede en slechte rijders. Uiteindelijk was ik vandaag misschien niet de beste rijder, want ik heb te veel fouten gemaakt. Maar ik kan het ook niet op een andere manier doen, want we moeten altijd blijven pushen."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Marco Bezzecchi verklaart kostbare crash in MotoGP-sprint Thailand

MotoGP
GP van Thailand
Marco Bezzecchi verklaart kostbare crash in MotoGP-sprint Thailand

Jos Verstappen gaat Belgische rallytitel verdedigen: "Passie geworden"

Rally: overig
Jos Verstappen gaat Belgische rallytitel verdedigen: "Passie geworden"

FIA schrapt regel: dit jaar niet twee verplichte pitstops in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
FIA schrapt regel: dit jaar niet twee verplichte pitstops in Monaco

F1-rookie Lindblad kreeg motorsport met de paplepel ingegoten

Formule 1
Wintertest Bahrein II
F1-rookie Lindblad kreeg motorsport met de paplepel ingegoten
Vorig artikel Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege
Meer van
Marco Bezzecchi

Bezzecchi blijft nuchter na ronderecord: "Marc Márquez is de favoriet"

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Bezzecchi blijft nuchter na ronderecord: "Marc Márquez is de favoriet"

Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

MotoGP
MotoGP
Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"
Meer van
Aprilia Racing

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"