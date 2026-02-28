Acosta wint MotoGP-sprint Thailand na controversiële straf Marc Márquez

Wie gaat met de eerste MotoGP-zege van 2026 aan de haal? Die vraag werd zaterdag beantwoord tijdens de sprintrace voor de Grand Prix van Thailand. De grote favoriet voor de winst in de korte race was Marco Bezzecchi, die de snelste rijder was in alle vrije trainingen en zich zaterdagochtend ook verzekerde van pole-position. De Aprilia-rijder deelde de eerste rij met wereldkampioen Marc Márquez en Raúl Fernández.

Vanaf de tweede plaats was het Márquez die de leiding greep, voor Bezzecchi, Fernández, Fabio Di Giannantonio en Álex Márquez. Laatstgenoemde plaatste in de derde bocht meteen een aanval bij de VR46-rijder, waardoor beide rijders wijd gingen. Di Giannantonio keerde in dertiende positie terug in de race en Álex Márquez moest proberen om zich vanaf P18 terug naar voren te knokken.

Knokken deed Bezzecchi ook, want in bocht 8 heroverde hij de leiding op Marc Márquez. De Ducati-rijder gaf zich nog niet gewonnen en heroverde de leiding in de laatste bocht, waarna Bezzecchi in de tweede ronde terugsloeg in bocht 3. Dat bleek het laatste wapenfeit van de Aprilia-rijder: vijf bochten later schoof hij onderuit en tekende hij voor de eerste uitvalbeurt van het nieuwe seizoen.

Marc Márquez kreeg hierdoor de leiding weer in handen, maar vrijwel meteen opende nieuwe nummer twee Pedro Acosta de aanval. Zijn eerste aanval in de laatste bocht werd afgeslagen, waarna de regerende wereldkampioen een klein gaatje sloeg naar de KTM-rijder. Daarachter volgde een groepje Aprilia's met Fernández en Jorge Martín, die in de vijfde ronde gezelschap kregen van merkgenoot Ai Ogura. De Japanner ging toen namelijk voorbij aan Joan Mir.

Duel Márquez-Acosta eindigt in controverse

In de zevende ronde volgde een nieuwe ronde van de strijd om de sprintzege. Acosta dichtte het gaatje met Márquez weer en wachtte niet af, maar zette in de laatste bocht meteen de aanval in. Ditmaal leek de inhaalactie een hogere slagingskans te hebben dan zijn poging eerder in de race, maar toch slaagde Márquez er op weg naar de eerste bocht in om de leiding te heroveren.

Het bleek het begin van een prachtig en intens gevecht om de sprintzege. In de tiende en elfde ronde deed Acosta nogmaals zonder succes een inhaalpoging in de laatste bocht, maar in de voorlaatste ronde leek hij Márquez wel te verrassen met een gewaagde inhaalpoging in bocht 6. Aan het einde van die ronde counterde de Ducati-rijder weer.

Daarmee was de kous nog niet af: de stewards oordeelden dat Márquez de leiding met te veel ellebogenwerk heroverde en dwongen hem om de leiding in de slotronde terug te geven aan Acosta. Aan die oproep gaf hij gehoor, waardoor Acosta als winnaar over de finish kwam. Het was voor de KTM-rijder zijn eerste zege in een MotoGP-race en bovendien leverde het hem de leiding in het kampioenschap op.

Márquez moest zich na de ietwat controversiële straf tevredenstellen met de tweede plaats, terwijl Fernández het podium completeerde. Ogura werd vierde, met Martín op de vijfde plaats. Wel staat de Aprilia-rijder nog under investigation voor een mogelijke overtreding van de bandenspanningsregels. De resterende punten in de sprintrace waren voor Brad Binder, Mir, Di Giannantonio en Francesco Bagnaia.

Álex Márquez knokte zich na zijn fout nog terug naar de elfde plaats, achter Luca Marini, maar voor Johann Zarco en beste rookie Diogo Moreira. De andere nieuwkomer van dit MotoGP-seizoen, Toprak Razgatlioglu, haalde de finish niet. Hij ging in de elfde ronde onderuit in de laatste bocht. Wel streed de Turk met Jack Miller om de eer als beste Yamaha-rijder.

Zondag racet de MotoGP opnieuw op het Chang International Circuit. Om 9.00 uur Nederlandse tijd begint de GP van Thailand.

Uitslag: Sprintrace MotoGP GP van Thailand