Bezzecchi ijzersterk in Termas: “Voelde me één met de motor”

Marco Bezzecchi maakte zaterdag al een sterke indruk toen het nog droog was op Termas de Rio Hondo. Hij werd tweede in de sprintrace nadat Brad Binder er als een komeet vandoor ging. Zondag regende het echter, iets waar Bezzecchi aanvankelijk niet heel blij van werd. “Ik voelde dat het goed zat, maar toen ik vanochtend wakker werd en zag dat het regende was dat toch wel anders”, zegt de VR46-rijder. “Het was een teleurstelling dat het regende, ik wilde me graag laten zien en ik had het idee dat ik dat het ook kon op een droge baan. Dat het regende was rampzalig.” Met een warm-up van slechts tien minuten in de regen begon Bezzecchi niet bepaald goed voorbereid, maar: “Het voelde meteen goed. De race verliep vervolgens geweldig.”

Al in de eerste ronde kwam de 24-jarige rijder uit Rimini aan de leiding en zette hij de achtervolgers onder druk. In eerste instantie konden Alex Marquez en Francesco Bagnaia aardig volgen, maar het verzet was halverwege de wedstrijd gebroken. “Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar ik voelde me één met de motor”, gaat Bezzecchi verder. “Dit soort races zijn mentaal heel zwaar. Ik wilde gewoon constant rijden, ik was tegen mezelf aan het praten om geconcentreerd te blijven. Toen ik voor het eerst naar het rondenbord keek, moest ik nog veertien keer rond. Dat ging hard. Het ging snel, maar de laatste ronden duurden een eeuwigheid.”

In de slotfase ging het nog bijna mis voor Bezzecchi toen de voorband dreigde weg te glijden, maar met een voorsprong van vier seconden bezorgde hij Valentino Rossi zijn eerste overwinning als teameigenaar in de MotoGP. “Ik ben vooral blij voor het team, zonder Vale en de Academy was het voor mij onmogelijk geweest om hier te komen”, aldus Bezzecchi, die ook zijn familie bedankte. “Mijn familie heeft alles opgeofferd zodat ik dit kon doen, eerst in Italië en daarna over de hele wereld. Ze steken er enorm veel tijd in om mij hier te krijgen. Ik kan ze niet genoeg bedanken. Vale is mijn idool, ik ben dankzij hem begonnen. Dat ik hem mocht ontmoeten, dat ik zijn vriend mocht worden en zijn rijder in de MotoGP is fantastisch. Daar moet ik hem voor bedanken.”