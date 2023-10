Bezzecchi krijgt groen licht voor deelname aan Indonesische GP

De MotoGP-artsen onder leiding van dr. Angel Charte gaven Marco Bezzecchi vrijdagochtend goedkeuring om deel te nemen aan de eerste vrije training van de Grand Prix van Indonesië. Wel gaven ze daarbij aan dat de Italiaan zich na de eerste oefensessie weer moest melden voor een nieuwe controle om te bepalen of hij de rest van het weekend mag opstappen. Voor de microfoon van de MotoGP gaf Bezzecchi een half uur na de sessie aan dat de artsen geen problemen constateerden en dat hij dus toestemming heeft gekregen om later vandaag op de Ducati Desmosedici GP22 te stappen voor de belangrijke training, waarin de eerste tien plekken in Q2 verdeeld worden.

De deelname van Bezzecchi aan het MotoGP-weekend op het Mandalika International Circuit stond nog op losse schroeven, nadat hij vorig weekend zijn rechter sleutelbeen brak bij een crash tijdens een training op de ranch van Valentino Rossi. Hij werd vervolgens geopereerd en kon daardoor pas op het allerlaatste moment afreizen naar Indonesië. Daar landde de 24-jarige coureur van VR46 Ducati pas om 7.50 uur lokale tijd, terwijl de eerste training drie uur later al van start ging. In de eerste oefensessie noteerde Bezzecchi, de nummer drie in de WK-stand, uiteindelijk een keurige vijfde tijd op driekwart seconde van snelste man Jorge Martin. Wel maakte hij in de absolute slotfase nog een vervelende crash mee in bocht 11, waar hij gelukkig geen schade aan heeft overgehouden.

Met de bevestiging dat Bezzecchi deel mag nemen aan de rest van het raceweekend is de ziekenboeg van de MotoGP bij aanvang van de triple-header Indonesië-Australië-Thailand weer helemaal leeg. Van maar liefst vijf coureurs was voor het afreizen naar Indonesië nog onzeker of ze deel mochten nemen wegens blessures die ze in een eerder stadium opliepen. Donderdag gaven de doktoren al groen licht aan de van gebroken ribben herstelde Alex Marquez, de van een gebroken sleutelbeen herstelde Luca Marini en Alex Rins, die na de vrijdagtrainingen in Japan weer afstapte omdat zijn gebroken been nog niet voldoende was hersteld. Ook Enea Bastianini is weer van de partij, nadat hij de afgelopen races ontbrak wegens de gebroken hand en enkel die hij opliep bij de start van de GP van Catalonië.