Bezzecchi breekt sleutelbeen en mist mogelijk GP Indonesië

De kampioenschapsdromen van VR46-coureur Marco Bezzecchi lijken bijna definitief over. De Italiaan heeft bij een trainingsongeluk op de ranch van Valentino Rossi in het dorpje Tavullia zijn sleutelbeen gebroken. Bezzecchi reed op zijn eigen flatbike toen het ongeluk plaatsvond. De nummer drie van het huidige MotoGP-kampioenschap werd na het ongeval naar het ziekenhuis vervoerd en werd daar geopereerd.

"Marco Bezzecchi is deze [zondag]morgen succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen, waarbij er geprobeerd is de schade van de breuk te verminderen", verklaart Mooney VR46 MotoGP-team, waarvoor de Italiaanse rijder uitkomt. "De coureur is gisteren [zaterdag] gecrasht tijdens een reguliere oefensessie op Motor Ranch in Tavullia. Marco is naar de afdeling orthopedie en traumatologie in het UNIMORE-centrum gebracht, waar een team onder leiding van professor Porcellini de operatie om de breuk te verminderen uitvoerde. Het was een succesvolle ingreep." Of 24-jarige man uit Rimini op tijd hersteld is voor de Indonesiche Grand Prix die volgend weekend op het programma staat houdt de renstal in het midden. "Marco gaat direct aan de slag met zijn herstelproces. We gaan binnen 48 uur evalueren of hij terug de baan op kan."

Mocht Bezzechhi lange tijd afwezig zijn, dan komt het trainingsritje hem duur te staan. Op de MotoGP-kalender staan in de komende drie weekenden een race op het programma, beginnend met de race in Lombok. In het WK was de Italiaanse coureur zeker nog niet kansloos, want met slechts 54 punten achterstand op koploper en Ducati-stalgenoot Francesco Bagnaia lagen er nog veel mogelijkheden. Eerder ontkende Bezzecchi nog dat hij kanshebber was, mogelijk waren dat dus profetische woorden.

Volgende blessure in lange lijst

Het MotoGP-seizoen wordt sowieso gekenmerkt door veel blessureleed. Sinds de tweede training tijdens de seizoensopener in Portugal heeft telkens minstens één rijder een sessie moeten overslaan. Ook in Indonesië lijkt dat zo te zijn, want naast Bezzecchi is ook teamgenoot Luca Marini met een sleutelbeenbreuk uit de running. Voor Gresini-rijder Alex Marquez wacht mogelijk wel zijn rentree, de Spanjaard reist in ieder geval af naar Indonesië om daar na elke sessie te evalueren of doorrijden haalbaar is.