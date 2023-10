Ducati ziet ziekenboeg leegstromen voor MotoGP-races Indonesië

Tijdens de afgelopen MotoGP-raceweekenden ontbraken diverse coureurs nog door blessureleed, maar in Indonesië lijkt een groot deel van deze rijders een rentree te maken. Dat geldt onder meer voor Alex Rins, die sinds de Grand Prix van Italië aan de kant stond met een gebroken been. In Japan stapte hij twee weken geleden op voor de vrije trainingen, om daarna vanaf zaterdag toch langs de kant toe te kijken. In Indonesië is de LCR Honda-coureur echter fit bevonden door de artsen van de MotoGP, waardoor hij goedkeuring heeft om vrijdag van start te gaan tijdens de eerste trainingen op het Mandalika International Circuit.

Rins is echter niet de enige coureur die de MotoGP-ziekenboeg gaat verlaten tijdens de Grand Prix van Indonesië. Zo stonden Luca Marini en Alex Marquez na crashes in het GP-weekend in India langs de zijlijn met respectievelijk een gebroken sleutelbeen en gebroken ribben. Ook zij hebben groen licht van de doktoren om weer op de motor te stappen in Indonesië. Voor Gresini Ducati geldt zodoende dat het team weer op volle oorlogssterkte is, al is dat bij VR46 Ducati nog maar de vraag. Daar waar Marini goedkeuring heeft gekregen om op te stappen, geldt dat nog niet voor Marco Bezzecchi. De Italiaan brak afgelopen weekend een sleutelbeen en is wel afgereisd naar Indonesië, maar heeft nog geen goedkeuring gekregen om op de motor te stappen.

Die goedkeuring is er wel voor Enea Bastianini. De fabriekscoureur van Ducati kwam sinds de Grand Prix van Catalonië niet meer in actie, nadat hij bij de door hem veroorzaakte startcrash aldaar een gebroken hand en enkel opliep. Zijn eerste seizoen voor de fabrieksformatie uit Bologna wordt tot op heden gekenmerkt door blessureleed. Bastianini brak in de seizoensopener in Portugal al een schouderblad en miste daardoor de eerste vijf Grands Prix van het seizoen. Daarna werkte hij vijf volledige raceweekenden af aan de zijde van regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia, om tijdens de Catalaanse GP dus opnieuw zodanig geblesseerd te raken dat hij weer drie raceweekenden moest laten schieten.