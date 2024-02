Marc Marquez went nog aan Ducati: "Rij hetzelfde als op de Honda"

Na de eerste kennismaking in Valencia kan Marc Marquez deze week drie dagen wennen aan de Ducati Desmosedici GP23 tijdens de MotoGP-test in Sepang. De woensdag was met 72 ronden een productieve dag, maar hij besloot de sessie op de veertiende plek met een kleine seconde achterstand op snelste man Enea Bastianini. Na afloop merkte de Gresini-rijder dan ook op dat er nog voldoende ruimte voor verbetering is. Zo moet hij bij het gebruiken van zijn achterband en het remmen oude gewoontes, die hij in elf jaar bij Honda opbouwde, zo snel mogelijk zien af te leren.

"De manier waarop je de achterband moet gebruiken is compleet anders", geeft Marquez aan dat er een behoorlijk verschil zit tussen de Ducati en de Honda. "Ik rij nu nog op dezelfde manier op de Ducati als op de Honda. In Valencia was dat oké, maar hier niet. Ik moet nu afscheid nemen van gewoontes die ik elf jaar heb gehad en dat is lastig. Als je in het ritme zit is het makkelijker, omdat je meer tijd hebt. Maar in een snelle ronde denk je niet na, maar ga je op je instinct af. En zodra ik op mijn instinct af ga, rij ik zoals op de Honda. Dat is echter niet de beste manier voor deze motorfiets. Het gaat dus stap voor stap, het is een proces."

Grip achterband beter benutten

Marquez weet dat er nog tijd te winnen is bij het uitkomen van met name de snelle bochten, omdat hij de grip van de achterband nog niet optimaal kan benutten. "Het rempunt is niet waar ik het verlies. Het is het tegenovergestelde, ik win daar ten opzichte van de andere Ducati-rijders. Ik moet nog leren over de grip aan de achterkant, want er is veel grip. Je moet echter ook begrijpen hoe je dat moet gebruiken", erkent de rijder uit Cervera.

Marc Marquez bespreekt verbeteringen voor de Gresini Ducati op de tweede testdag in Sepang. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

"Daarom ben ik op een gebruikte band redelijk snel, maar ik profiteer nog niet genoeg op een nieuwe band. Het afremmen van de motor begrijp ik stap voor stap steeds beter. In het eerste deel van de dag had ik moeite, maar daarna ging het beter. Momenteel verlies ik vooral bij het uitkomen van de snelle bochten. In de langzame bochten ben ik snel, maar in de snelle bochten heb je het vertrouwen in de motor nodig om te pushen en daar heb ik nog moeite mee."

Snelle ronden moeizamer, wel ritme in lange runs

Om die reden ziet Marquez ook dat zijn snelle ronden nog beter kunnen. Dat wijt hij ook aan een gebrek aan kansen om op nieuwe banden aan te zetten voor een snel rondje. Over zijn langere runs is hij meer te spreken, ook omdat hij in deze stints in een ritme kan komen. "In het laatste deel van de dag had ik één band voor de snelle ronde. Ik besloot om tien ronden te rijden en een sprintrace-simulatie te doen, want ik vond het nodig om over deze motor te leren gedurende meerdere ronden op rij", legt Marquez uit.

"Hierbij ging ik in het begin langzamer, maar tegen het einde steeds sneller. Dat houdt in dat ik de motor ronde na ronde beter begreep. Ik had veel moeite met de vliegende ronde. Daar heb ik het lastiger mee, omdat het voor een rijder het lastigste is om te achterhalen hoe je de nieuwe band moet gebruiken. Voor ritme en snelheid op gebruikte banden heb je veel ronden de tijd. Voor de snelle ronde heb je maar twee ronden, twee uur later gevolgd door nog twee ronden. We moeten dus nog leren hoe we de band moeten gebruiken."