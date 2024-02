Zonder afwezigen Raul Fernandez en Franco Morbidelli, maar met invallers Lorenzo Savadori en Michele Pirro begon de MotoGP woensdag aan de tweede collectieve testdag in Maleisië. Na de snelle tijd van Jorge Martin op de openingsdag werd het tempo nog maar eens opgevoerd, wat tot de snelste tijden ooit van de tweewielers op Sepang International Circuit leidde. Maar liefst vijf rijders doken onder het ronderecord dat Francesco Bagnaia reed tijdens de kwalificatie voor de GP van Maleisië. De regerend wereldkampioen van Ducati was zelf een van die rijders. Met 1.57.469 was hij 22 duizendsten sneller dan afgelopen november en besloot hij de dag op de vijfde positie.

Zijn teamgenoot bij het fabrieksteam van Ducati was de snelste van het gezelschap. Enea Bastianini noteerde in het laatste uur van de testdag 1.57.134, waarmee hij ruim drie tienden sneller was dan het baanrecord. Niet veel later was de Italiaan zelfs onder weg naar de eerste 1.56 ooit in Sepang, maar een foutje in de derde sector voorkwam dat. Desondanks sloot Bastianini de dag af op de eerste positie. Op zo'n anderhalve tiende achterstand klokte Martin de tweede tijd, terwijl Brad Binder de dag als derde afsloot op een kleine twee tienden van de snelste man. Aleix Espargaro volgde op de vierde positie en zorgde er daarmee voor dat drie fabrikanten onder het officiële baanrecord doken.

Achter Bagnaia zette Fabio di Giannantonio de zesde tijd neer op de woensdag in Sepang. De VR46-rijder gaf bijna een halve seconde toe op Bastianini, maar was wel een halve tiende van een seconde sneller dan Alex Marquez op de zevende stek. Nieuwkomer Pedro Acosta liet ondanks een valpartij wederom een goede indruk achter door op de achtste positie te eindigen, zo'n zes tienden achter de snelste man. Marco Bezzecchi ging in de slotfase van de testdag eveneens onderuit, nadat hij in een eerder stadium al de negende tijd had geklokt op ruim zeven tienden van Bastianini. De top-tien werd gecompleteerd door Joan Mir, die op 0.005 seconde van Bezzecchi de beste Honda-rijder was.

Fabio Quartararo stond er dinsdag nog uitstekend bij met de derde positie in de rangschikking, maar op woensdag had de Fransman meer moeite om het tempo te volgen. Uiteindelijk moest hij het doen met de elfde tijd op driekwart seconde van Bastianini, al was hij daarmee wel de beste Yamaha-rijder. Ook Johann Zarco en Alex Rins eindigden binnen nog binnen een seconde van de koploper, iets waar ook Marc Marquez ternauwernood in slaagde. De zesvoudig MotoGP-kampioen was na de openingsdag nog niet tevreden over het gevoel op de Ducati Desmosedici GP23, maar zette op woensdag wel wat stappen. Bovendien leek hij nog wel wat snelheid achter de hand te hebben, onder meer doordat hij in de laatste bocht regelmatig wijd ging.

De MotoGP-test in Sepang wordt donderdag afgesloten met de derde en laatste testdag. Daarna pakt het circus in, om op 19 en 20 februari neer te strijken in Qatar voor de afsluitende test.

Uitslag MotoGP-test Sepang - woensdag