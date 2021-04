Marquez: "Ik moet minder trainen om topfit te worden"

Marquez keerde tijdens de Portugese Grand Prix terug met een indrukwekkende zevende plaats. Die klassering haalde hij nadat hij bijna negen maanden niet had kunnen rijden en drie keer geopereerd moest worden. De breuk in de bovenarm is inmiddels hersteld, maar Marquez heeft nog niet de kracht die hij voorheen had. Omdat hij nu weer blootgesteld wordt aan de stress van het MotoGP-materieel, heeft de coureur van zijn artsen het advies gekregen om veel minder te trainen dan hij normaal zou doen. Ook weet Marquez niet wanneer hij weer topfit kan zijn.

“Eerlijk gezegd weet ik het niet. Het hangt af van het circuit, bijvoorbeeld of het een heel fysiek circuit is of niet”, reageerde Marquez op de vraag wanneer hij weer helemaal fit is. “Tijdens de laatste zeven ronden van de race in Portugal kon ik de grond niet eens raken met m’n elleboog. Ik reed met een hele vreemde stijl en kon niet echt iets doen. Een ander belangrijk onderwerp dat we voor de Portugese GP al besproken hebben met de artsen is dat ik waarschijnlijk veel minder kan trainen omdat ik weer aan het racen ben. Het betekent dat ik tussen races door niet meer met motoren zal trainen. Ik ga enkel drie of vier dagen naar de sportschool en zal niet veel met gewichten werken. Het bot is nu goed hersteld, maar ik wil voorzichtig zijn met de krachten die we uitoefenen. Ik kan niet elke dag en elke week hard trainen. Dat is ook een reden dat het meer tijd gaat kosten om helemaal topfit te worden. Maar ik volg het advies van de artsen, zij hebben mij de kans gegeven om weer op de MotoGP-motor te stappen. Ik zal nu elk raceweekend op de motor zitten, daarna zullen we een check doen hoe de arm zich ontwikkelt en kijken of we iets meer kunnen doen. De volgende check is na Jerez.”

Marquez staat momenteel op de veertiende plaats in het klassement, 52 punten achterstand van WK-leider Fabio Quartararo. Vorig jaar stond Joan Mir na drie races op de veertiende plaats en hij won het wereldkampioenschap. De Suzuki-rijder stond echter 48 punten achter. De grootste achterstand die Marquez goed heeft gemaakt in zijn MotoGP-carrière was 37 punten in 2017.