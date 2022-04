Marc Marquez weer aan de start in GP van de Verenigde Staten

De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen maakte in de warm-up voor de GP van Indonesië een snoeiharde val mee. Hij kwam op zijn hoofd terecht en er werd een lichte hersenschudding geconstateerd. Op de weg terug naar Spanje kreeg Marc Marquez bovendien last van diplopie, een fenomeen waar de coureur al vaker last van heeft gehad. Het komt er feitelijk op neer dat beide ogen dan niet goed samenwerken en er dubbel zicht ontstaat. Dit had Marquez al twee keer eerder meegemaakt. In 2011 na een crash in Maleisië en meer recent in oktober 2021 na een valpartij met zijn crossmotor. Deze keer was het minder ernstig en dus toonde Marquez zich de afgelopen weken alweer actief. Op social media deelde hij meerdere video’s van zijn trainingen.

Repsol Honda heeft nu bevestigd dat de coureur terugkeert in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij lost Stefan Bradl weer af, die afgelopen weekend in de Argentijnse GP mocht invallen. Het Circuit of the Americas is vruchtbaar jachtgebied voor Marquez. Van de acht starts die hij in de MotoGP maakte op dat circuit, sloot hij de wedstrijd maar liefst zeven keer winnend af. Ook afgelopen najaar was hij de beste. Met een terugkeer op COTA hoopt Marquez zijn seizoen een kickstart te geven. De coureur eindigde op de vijfde plaats in de openingswedstrijd in Qatar, maar kon door de gemiste races in Indonesië en Argentinië geen punten scoren. Gezien het open karakter van de MotoGP anno 2022 is er voor de kampioenschapsambities van Marquez zeker nog geen man overboord.

"Ik ben uiteraard blij dat ik kan terugkeren. Het is dan ook een geweldig dat ik dit mag doen op een van mijn favoriete banen", vertelt Marquez. "Ongeacht de situatie, ik geniet van het racen in Texas en ik heb hier een paar geweldige herinneringen. Na het missen van twee wedstrijden ligt er nog wat werk op de plank, dus ik stel mezelf op dit moment geen doel. Het belangrijkste is dat ik dit weekend weer op de motor kan springen."