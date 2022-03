Marquez naar ziekenhuis na zware val in warm-up GP van Indonesië

Marc Marquez verloor de controle over de machine bij het ingaan van de zevende bocht. Hij werd tot grote hoogte van zijn machine gelanceerd en smakte tegen het asfalt. Het duurde even voordat Marquez op zijn benen stond, maar hij kon zelf lopend naar de zijkant van het circuit. Repsol Honda meldt dat de coureur voor controle is overgebracht naar het ziekenhuis van Mataram.

Het was al de vierde crash van de Spanjaard op het Mandalika Street Circuit. Na een crash in de tweede vrije training ging Marquez tweemaal onderuit in de kwalificatie voor de Grand Prix van Indonesië. In de kwalificatie kwam Marquez niet verder dan de vijftiende plaats, maar schoof hij nog een plek op door een gridstraf van Franco Morbidelli.

De Grand Prix van Indonesië begint om 15.00 uur lokale tijd, dat is 8.00 uur onze tijd.