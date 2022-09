Marc Marquez is terug: "Dit is mijn laatste kans"

Marc Marquez ging begin juni voor de vierde keer in twee jaar onder het mes vanwege de bovenarm die hij in de zomer van 2020 brak in Jerez. Het leek erop dat de coureur dit seizoen niet meer in actie zou komen, maar zoals wel vaker verbaasde Marquez vriend en vijand toen hij twee weken geleden weer op de motor zat. Hij werkte de MotoGP-test in Misano af en maakte begin deze week bekend dit weekend terug te keren in de MotoGP. Het is welbeschouwd de vierde comeback sinds zijn crash in de Spaanse Grand Prix van 2020 en – naar eigen zeggen – hopelijk de laatste.

“Ik hoop dat dit de laatste comeback is, het is mijn laatste kans”, erkent Marquez donderdag in gesprek met de media. Een groot litteken op zijn rechterarm steekt onder zijn polo vandaan. Het is de stille getuige van twee jaar doffe ellende. “Laten we het hopen, de vorige comeback was voor mij ook al de laatste, maar toen werd het lastig. Deze keer lijkt het, eigenlijk vanaf het moment van de operatie, een stuk beter te gaan. Het proces verloopt soepel. Nu kunnen we weer andere zaken tegenkomen met de motor, maar het bot heelt goed. De spieren die nog niet ontwikkeld zijn kunnen roet in het eten gooien en ons dwingen te stoppen. Ik wil rijden om te herstellen, maar het is ook een manier om het Honda-project voor 2023 voor te bereiden.”

Marquez heeft tot nu toe alles in overleg gedaan met de artsen die hem in juni behandeld hebben, maar met zijn rentree in competitie ontstaat er een andere dynamiek: “De artsen hebben mij voorgeschreven om het rustig aan te doen, maar dit is een raceweekend. Ze zijn het ermee eens dat dit een goede optie is om op de motor te zitten, maar in combinatie met de fitnessoefeningen moet dit langzaam maar zeker weer op gang komen.”

"Verwachtingen, een podium? Nee, nee, nee, nee!"

Met de laatste kans doelt Marquez niet alleen op de medische mogelijkheden die er zijn om sportief weer op niveau te komen, ook voor het dagelijkse leven was de operatie van groot belang. “Ik begrijp dat mensen uitkijken naar mijn terugkeer, maar ik kijk er zelf nog het meeste naar uit. Ik hoop dat ik nu echt terug ben. Ik kijk ernaar uit, net als dat ik uitkeek naar de operatie toen ik eind mei de beslissing nam dit traject in te stappen. Ik heb al gewonnen, ik heb meer comfort in mijn normale leven, mijn dagelijkse leven. Nu moet ik kijken wat er nodig is om weer succesvol te worden in mijn professionele leven, op de motor, daar moeten we aan werken en we hebben nog een lange weg te gaan. Het is nog niet eenvoudig om goede resultaten te scoren, Honda en ik zitten wat dat betreft in een moeilijk moment. We moeten samenwerken om hier sterk uit te komen.”

Vorig jaar eindigde Marquez op het podium in Aragon, een circuit dat een kolfje naar zijn hand is. MotorLand Aragon gaat tegen de klok in en dat is over het algemeen een goed teken voor Marquez. Maar een podium? “Nee, nee, nee, nee. De verwachtingen, ik heb ze gehoord, zijn te hoog. Dit is niet mijn verwachting, het is niet realistisch”, reageert Marquez fel. “Mijn fysieke conditie is niet optimaal, ik ben hier om mijn herstel voort te zetten. Dat is waar de dokters en Honda naar kijken. We hebben alles geanalyseerd en denken dat dit een circuit is waar ik mijn herstel verder kan zetten. Ik ben hier om mee te doen, maar ik geraak voorlopig nog niet in attack mode.”