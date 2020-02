Marquez rijdt voor het eerst op de motor na schouderoperatie

Na afloop van vorig seizoen moest de 26-jarige Marquez onder het mes om aanhoudende problemen met zijn rechterschouder aan te pakken. Een jaar eerder moest de coureur ook al geopereerd worden, toen vanwege dezelfde problemen met zijn linkerschouder. Hoewel verwacht werd dat deze recente ingreep minder heftig zou zijn, erkende Marquez eerder deze maand dat het herstel moeizaam verliep.

Woensdag maakte de Spanjaard dan zijn rentree op het circuit van Vendrell, een kartbaan in Tarragona. Hij deed dat op een Honda NSF 250, die in het verleden in de Moto3-klasse gebruikt werd. “Na twee maanden heb ik gisteren weer op de motor gereden om te kijken hoe mijn rechterschouder voelde”, schreef Marquez in een bericht op Twitter. “Het gevoel was niet heel goed, maar ik ben wel blij dat we belangrijke stappen zetten.”

Om voldoende hersteld te zijn voor de eerste MotoGP-test van het nieuwe seizoen moest Marquez voor het twee jaar op rij zijn vakantie annuleren. Eerder liet de coureur weten dat hij nu twee seizoenen zonder vakantieperiode gewerkt heeft. “De periode wordt steeds langer en dat is ook waar [HRC-teambaas] Alberto Puig zich zorgen om maakte toen we spraken over een nieuwe schouderoperatie”, zei Marquez tijdens een evenement van sponsor Repsol. “Alberto was zeer geïnteresseerd in de verhalen van de artsen en hij vroeg mij of ik er psychologisch klaar voor was om nog zo’n winterperiode door te werken.”

Daarover leefde overigens geen enkele twijfel bij de zesvoudig MotoGP-kampioen: “Als ik mijn dromen in de MotoGP wil vervullen moet ik offers brengen, ik moet prioriteiten stellen. Ik had mijn vakantie al geboekt, maar ik heb alles moeten annuleren. Dat is het offer dat ik moet brengen om in de toekomst te kunnen vechten voor wereldtitels.”

Vooralsnog wijst alles erop dat Marquez volgende week gewoon naar Maleisië afreist voor de test. Op 4 februari vindt de officiële teampresentatie van Repsol Honda plaats, vervolgens begint de eerste test op 7 februari.