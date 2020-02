Marquez heeft in Qatar meer last van schouder

De Honda-rijder werd eind vorig jaar geopereerd aan zijn rechterschouder na een zware crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië. Eerder deze maand kwam Marquez wel weer in actie op het circuit van Sepang toen de eerste MotoGP-test daar gehouden werd, maar de coureur miste nog kracht om voluit te gaan en veel te rijden. Op de eerste dag van de test in Qatar reed Marquez 42 ronden en eindigde hij op ruim drie tienden van de snelste man, landgenoot Alex Rins.

“We zijn goed aan de test begonnen, maar het is wel zo dat ik op dit circuit meer problemen heb dan in Maleisië”, aldus Marquez. “Daar heb je een andere stijl, hier worstel ik meer met de lange bochten naar rechts.” Gevraagd of hij zich twee weken na Sepang beter voelde, reageerde hij: “Nee. Ik zou graag anders willen antwoorden, maar ik heb last van een aangetaste zenuw en het herstel daarvan duurt langer dan twee weken. De andere onderdelen in mijn lichaam zijn sterker, de spieren doen het goed. Ik heb heel hard gewerkt om sterker te worden en meer kracht te hebben, maar wat betreft die spier is de situatie nog hetzelfde. Ik voel me eigenlijk wel iets beter, maar op dit circuit heb ik gewoon meer last omdat de bochten naar rechts heftiger zijn.”

Het circuit nabij Doha is over het algemeen een plek waar de zwakke plekken van een machine naar voren komen. Marquez gaf toe dat de situatie bij Repsol Honda ten opzichte van een jaar geleden niet heel erg veranderd is. Destijds greep Marquez in de openingsronde van het seizoen net naast de overwinning. “Met een makkelijke motor is het natuurlijk zo dat je minder last hebt van fysieke ongemakken”, vervolgde hij. “We weten dat de Honda een van de machines is die fysiek meer van je vraagt. Op dit circuit zie je de zwakke punten van de machine en de stijl weer komen: alle lange bochten zijn onze zwakke punten. Vorig jaar begonnen we met dezelfde situatie, maar langzaam maar zeker kwamen we verder naar voren. Dat is hoe we nu ook weer blijven werken. We hopen dat we hier in Qatar een goede afstelling kunnen vinden.”

Alex Marquez heeft ‘rookiefouten’ nodig

Alex, de jongere broer van Marquez, ging zaterdag twee keer onderuit en eindigde als gevolg daarvan op de 21ste plaats. De Moto2-wereldkampioen verklaarde dat hij de crashes moest accepteren en bestempelde ze als onderdeel van het leerproces. “Het was mijn eigen fout”, aldus Marquez. “Ik maakte een kleine fout bij het insturen van de bocht en dan gaat het mis. Het is niet zo dat ik een probleem met de motor heb. We moeten blijven werken en blijven pushen. Crashes horen erbij, ik ben een rookie en dat is voor mij de manier om de limiet te vinden. Wat betreft de crashes moet ik alleen weten waarom het gebeurde.”

Met medewerking van Lewis Duncan en Oriol Puigdemont