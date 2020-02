MotoGP-test Qatar: 1-2 voor Suzuki op eerste dag

Met een 1.54.462 topte Rins de eerste van drie testdagen in Qatar. De Spanjaard was twee duizendsten sneller dan teamgenoot Mir, die lang aan de leiding stond. Daardoor kan met enige zekerheid gezegd worden dat de kwalificatieruns van de Suzuki iets beter geworden zijn. De verschillen aan de kop van het veld waren echter klein. Maverick Viñales eindigde op slechts 32 honderdsten van Rins, de Yamaha-rijder reed zaterdag 50 ronden.

Danilo Petrucci kwam ook in de slotfase van de sessie op de baan, hij klokte in extremis een 1.54.634. Hij was daarmee iets sneller dan landgenoot Franco Morbidelli en MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. De Repsol Honda-coureur reed zaterdag 42 ronden en was drie tienden langzamer dan Rins. De zevende plaats was voor Valentino Rossi, die bijna twee tienden sneller was dan zijn opvolger in het fabrieksteam: Fabio Quartararo. De Petronas Yamaha SRT-coureur klokte 56 ronden met een 1.55.074 als snelste ronde.

Francesco Bagnaia reed de negende tijd en eindigde daarmee een halve tiende voor Aprilia’s Aleix Espargaro. De Spanjaard maakte de top-tien compleet, hij was acht tienden langzamer dan Rins.

Andrea Dovizioso eindigde zaterdag net buiten de top-tien op het circuit van Qatar. De kopman van Ducati ging in het laatste uur van de testdag nog even onderuit in bocht 8, maar kon zijn werkzaamheden al snel hervatten. Dovizioso eindigde net voor Johann Zarco en Jack Miller. Pol Espargaro was op de veertiende plaats de beste van de KTM-rijders, op bijna een seconde van Rins.

Brad Binder was zaterdag de snelste van de rookies. De Zuid-Afrikaan was 1.1 seconde langzamer dan Rins. Voor Alex Marquez was het geen geweldige dag. De MotoGP-nieuwkomer ging maar liefst twee keer onderuit, waarbij hij ongedeerd bleef. Ondanks zijn crashes reed de Moto2-wereldkampioen nog wel 57 ronden op het Losail Circuit. Marquez sloot de eerste testdag af op de 21ste plaats met een achterstand van iets meer dan twee seconden.

De komende twee dagen wordt er ook nog getest in Qatar, waar op zondag 8 maart de eerste race van het seizoen gehouden wordt.

Uitslag MotoGP-test Qatar, dag 1: