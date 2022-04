Marquez probeert zich te sparen in trainingen Amerikaanse GP

Marquez is hersteld van zijn diplopie en keert dit weekend op het Circuit of the Americas terug in de MotoGP. Op het circuit waar hij al zeven MotoGP-races won, leek het alsof Marquez nooit weg was geweest. Zelf keek de Spanjaard daar toch wel iets anders naar. De eerste dag was vooral om het gevoel met de Honda terug te krijgen en het vertrouwen weer op te bouwen.

“Het was geen makkelijke dag om te beginnen”, zei Marquez vrijdag na de beide trainingen. “Ik heb geprobeerd om agressief te beginnen en de gebeurtenissen van de afgelopen twee weken zo snel mogelijk te vergeten. Dat heb ik gedaan. Ik had de snelheid gauw te pakken en heb het vanaf dat moment iets rustiger gedaan. Ik heb geprobeerd goed te rijden en we hebben niets aan de motor gedaan. We reden met de basisafstelling. Zaterdag zullen we gaan werken voor de Grand Prix, maar vandaag draaide het om mij en moest ik m’n best doen om me weer thuis te voelen.”

COTA is een van de meest fysieke circuits op de MotoGP-kalender. Het sparen van energie is voor Marquez, die door de gemiste weekenden toch weer een beetje achter de feiten aan loopt, essentieel om het weekend goed te doorstaan. “Dat is de enige manier om het hele weekend te overleven”, vervolgde Marquez. Hij reed steeds een snelle ronde en wisselde die weer af met een of meerdere langzame ronden. “Ik heb vandaag een paar rondjes gepusht. Zaterdag moet ik meer tempo maken om voor de race te werken, het is moeilijk om zo afwisselend te rijden. Maar het is de enige manier om dit weekend goed te doorstaan.”

Marquez sloot de dag af op de zesde plaats met een 2.03.143 als snelste tijd. Hij was daarmee zes tienden langzamer dan Johann Zarco, maar daarover maakt Marquez zich nog geen zorgen. "Het wordt heel lastig om rechtstreeks naar Q2 te gaan, alle Ducati’s zijn gewoon heel snel in de kwalificatieruns. Ik moet zaterdag meer pushen. Hoe de race zal lopen, moeten we afwachten. Ik probeer in ieder geval fris aan de start te staan. Daarom heb ik in de eerste twee trainingen ook redelijk langzaam gereden."

Teamgenoot Pol Espargaro eindigde vrijdag op de twaalfde plek. Hij had te maken met maagproblemen.