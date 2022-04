Marquez terug in de MotoGP: “Vertrouwen heeft een knauw gekregen”

Marquez kwam op de zondagochtend in Mandalika zwaar ten val. De crash vond plaats na een moeizaam weekend waarin de Honda-rijders collectief moeite hadden zich aan te passen aan de andere band die Michelin had meegebracht. Bij de crash van Marquez werden geen breuken geconstateerd, maar Honda hield hem aan de kant vanwege een lichte hersenschudding. Op de reis terug naar Spanje kreeg de coureur bovendien weer last van diplopie, waarbij de ogen van elkaar afwijken en er dubbel zicht ontstaat. “Het was een hele moeilijke week na de crash in Indonesië”, zegt Marc Marquez, die dit weekend op het Circuit of the Americas weer aan de start staat. “Gelukkig waren de problemen met het zicht een stuk minder erg dan in oktober.”

Het leek er even op dat hij zelfs in Termas de Rio Hondo weer zou kunnen rijden, maar samen met zijn staf koos Marquez ervoor om een goede voorbereiding te draaien richting de Amerikaanse GP. “Zelfs voor Argentinië had ik nog even twijfel of ik daar al zou kunnen rijden, maar ik voelde niet de motivatie om zoveel risico te nemen en daar te racen. Dat hebben we dus niet gedaan. We besloten thuis te blijven en meer tijd te nemen om weer te trainen, de afgelopen week ben ik weer bij de dokter geweest en was het zicht een stuk beter. We hadden een week extra, ik heb weer op een motor kunnen rijden. Ik kom hier niet optimaal voorbereid, maar ik doe zeker mijn best om het weekend goed te beginnen.”

Dat de motivatie even weg was na de crash in Indonesië, vindt Marquez normaal. Fysiek heeft hij wel weer een stap gezet ten opzichte van de start van het seizoen. “Ik voel me fysiek weer iets beter, maar het vertrouwen is natuurlijk wel weg na zo’n crash. Daarvoor was het weekend in Mandalika gewoon te lastig, de problemen met mijn ogen zijn niet leuk. Het kampioenschap is voor mij op dit moment niet belangrijk.”

Marquez weet niet veel meer van incident

De speciale achterband waar Michelin mee kwam in Indonesië, werd niet met gejuich ontvangen door Honda. Alle coureurs hadden moeite met de aanpassing. Marquez weet niet veel meer van de crash en heeft ook na het zien van de beelden niet echt een verklaring. “Ik herinner me niet veel van de crash, pas na het zien van de beelden kwam het terug. De Grand Prix van Indonesië was een van de moeilijkste weekenden uit mijn carrière. Ik had een paar crashes waar ik niets van begreep, zeker in de warm-up reed ik op een nieuwe band en werd ik zo van mijn motor geslingerd. Het is nu zaak om weer aan het vertrouwen te bouwen. Het was een zware crash, maar de week erna was nog lastiger. Gelukkig ben ik er weer.”

Voor de derde keer kampte Marquez met diplopie. Eerder gebeurde het in 2011 na een crash in Sepang. Afgelopen oktober was het ook raak toen de coureur een hersenschudding opliep bij een trainingsongeluk. Er is volgens de artsen geen extra risico nu hij zo snel terugkeert. “Mijn eerste reactie na de terugkeer van dubbel zicht was dat ik weer drie maanden aan de kant zou staan”, zegt Marquez. “De crash was zwaar, maar het was vooral het gevolg van een lastig weekend. We hadden het hele weekend problemen, maar de crash kwam op het slechtste moment. Ik realiseer me echt wel hoeveel geluk ik gehad heb. Ik had last van mijn zicht, maar het was minder erg dan eerder. En de rest van mijn lichaam was oké. Ik heb twee races gemist, maar ik weet dat ik geluk heb gehad.”