Marquez: "Dubbel zicht is een zwak punt, maar geen extra risico”

Voor de derde keer in zijn loopbaan stond Marc Marquez aan de kant met diplopie, een aandoening waarbij de beide ogen van elkaar afwijken en zodoende dubbel zicht ontstaat. Marquez had dit eerder in 2011, maar in de herfst van 2021 ook weer na een trainingsongeluk. Na zijn zware val in de warm-up voor de Grand Prix van Indonesië hield Honda hem met een lichte hersenschudding uit voorzorg aan de kant. Op de terugreis naar Spanje bleek hij weer last te hebben van dubbel zicht.

Marquez is er dit weekend op zijn geliefde Circuit of the Americas weer bij. Hij ziet zijn zichtproblemen als een zwak punt. “Het is de tweede keer in zes maanden dat ik problemen heb met mijn zicht, maar ik heb de artsen ook gevraagd wat de kansen zijn dat het snel terugkomt”, refereert hij aan oktober, toen hij bijna drie maanden rust moest houden. “Ik wilde weten wat er zou gebeuren als ik een jaar volledig zou stoppen. De dokter verzekerde mij dat het niets uitmaakt. Het gaat om de impact van de crash. Die was enorm in Indonesië en het risico blijft hetzelfde: het kan dit weekend gebeuren, maar het kan over een jaar ook gebeuren. Het is een zenuw die aangetast kan worden door de impact en dat zorgt voor dubbel zicht. Het is een zwak punt, maar ik ben hier niet voor niets.”

Het was voor Marquez de zoveelste tegenslag in de afgelopen twee jaar en was de crash in Indonesië een moment waar het vertrouwen weer een knauw kreeg. De vraag wat hem na al die tijd nog steeds drijft om pijn te lijden en door te gaan, beantwoordt hij zelf: “Ik ben hier om te racen, ik kan hier niet zijn met de gedachte dat ik niet mag crashen. Het risico is er nu eenmaal, maar dit is mijn passie. Ik riskeer de crash om te kunnen racen en denk niet na over blessures.”

Toch erkende Marquez donderdag dat hij moeite had om gemotiveerd te zijn voor een snelle terugkeer. De eerste week na de crash was bijzonder lastig, maar: “De mensen om me heen hebben me geholpen om hier in Amerika te komen. Mijn broer en José [assistent] hebben me gepusht om weer te trainen, dan komt de motivatie vanzelf terug. Ik ben hier om te racen, maar na een ongeluk ben je eerst even van slag. Je wilt zo’n blessure niet nog een keer. Ik ben hier om te racen en dat wil ik blijven doen.”