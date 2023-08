Honda introduceerde tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië een nieuwe aerodynamische fairing voor de RC213V. Takaaki Nakagami mocht de nieuwe onderdelen, waarmee de filosofie van KTM en Ducati wordt gevolgd, als eerste uitproberen in Silverstone. In Oostenrijk beschikten ook Repsol Honda-rijders Marc Marquez en Joan Mir over het aangepaste pakket. Eerstgenoemde gebruikte de vrijdag om een directe vergelijking tussen de oude fairing en de nieuwe te maken. Hoewel de coureur uit Cervera merkte dat hij steeds beter werd met de nieuwe aerodynamica, merkte hij ook dat hij de motor op een andere manier moest besturen dan hij gewend was.

"Met deze nieuwe aerodynamica moet je de motor compleet anders besturen", zei Marquez over de nieuwe fairing van Honda. "Ik ben al jaren gewend aan de Honda en dat geldt ook voor het laatste anderhalf jaar, maar met deze aero is het compleet anders. Ik was heel gefocust op het profiteren van de nieuwe aero en het aanpassen van mijn rijstijl. Stap voor stap is dat gelukt en iedere run ging beter en beter. Het klopt ook dat ik de enige Honda-rijder was die van het ene pakket naar het andere pakket wisselde. 's Ochtends maakte ik wat fouten, doordat het rempunt en de benadering van de bocht enorm veranderen. Toen ik 's middags naar de nieuwe aero ging, zette het team een goede stap en voelde ik me beter en beter."

Desondanks zag Marquez ook dat de belangrijkste problemen, waaronder de povere acceleratie, er nog altijd zijn met het nieuwe aerodynamische pakket. "De rijstijl is anders en dat geldt ook voor het benaderen van de bochten. Maar de belangrijkste problemen zijn niet veranderd. Vooral de acceleratie is een van onze zwaktes. Niet de wheelies, maar door deze aero spint het achterwiel", verklaarde de zesvoudig MotoGP-kampioen, die zijn resultaten deels opoffert om de aerodynamica goed te kunnen testen. Ook tijdens de Spaanse Grand Prix van komend weekend is hij dat weer van plan.

"In onze box weten we door de cijfers dat de nieuwe aero beter moet zijn op een circuit als de Red Bull Ring. Maar zelfs dan offer ik liever wat van mijn resultaten op om de engineers van goede informatie te voorzien", legde Marquez uit. "Om die reden deed ik de directe vergelijking tussen de aeropakketten. Ook in Catalonië ga ik weer een directe vergelijking doen om de nieuwe aero te leren begrijpen in de snelle bochten. Dat is niet de beste manier om tot goede resultaten te komen, maar toch denk ik dat het een goede aanpak is."