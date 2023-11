Marc Marquez daags na Ducati-debuut met succes geopereerd

Waar de hele MotoGP-paddock nog bezig was met de eerste kilometers van Marc Marquez in dienst van Ducati, lag de Spanjaard zelf verderop op de operatietafel. Hij heeft zich laten behandelen aan arm pump. Dat bevestigt de achtvoudig wereldkampioen op social media. De ervaren rijder heeft daarmee het eerste vinkje van zijn off-season gezet. Naar eigen zeggen kampte hij al sinds het einde van de zomerpauze met arm pump. In de races viel de Spanjaard de laatste tijd vaak terug, al gooide hij het zelf op het feit dat hij minder risico’s wilde nemen. Het ging opnieuw om zijn rechterarm, de arm waar hij al sinds 2020 veel last van heeft en viermaal aan geopereerd is.

De operatie in Spanje is succesvol verlopen, zo laat Marquez weten: “In de tweede seizoenshelft heb ik met mijn rechterarm veel last gehad van arm pump. We hebben het probleem samen met dokter Ignacio Roger de Ona en zijn team verholpen, zodat we klaar zijn voor 2024.” De arts, werkzaam in Madrid, is specialist op het gebied van hand- en polsoperaties. Hij voerde in 2020 de derde operatie aan de arm van Marquez uit, evenals de ingreep aan de gebroken rechterduim na de Grand Prix van Portugal.

De timing van de ingreep is logisch. Er komt nu een periode van twee maanden waarin de rijders niet mogen testen. De eerste testsessie van het jaar staat voor Marquez gepland op 6 februari in Sepang, Maleisië.

Succesvolle start bij Ducati

Na zijn veelbesproken afscheid bij Honda begon voor Marquez afgelopen dinsdag een nieuw hoofdstuk. Tijdens de post-season test in Valencia stapte hij voor het eerst op de Ducati Desmosedici. Het was een intensieve dag voor de Gresini-nieuweling. In totaal legde hij 49 ronden af op het Spaanse circuit. Korte tijd stond Marquez bovenaan de tijdenlijsten, om de dag uiteindelijk als vierde af te sluiten. De achterstand op de kop bedroeg minder dan twee tienden.